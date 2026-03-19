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Empresário perguntou se vendedora estava pronta 'para voar' antes de tombar carro em Fortaleza

Funcionária de loja abriu Boletim de Ocorrência (B.O) contra Valécio Granjeiro nessa quarta-feira (18).

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 15:38)
Segurança
Um homem de camisa polo preta e calça jeans caminha pelo asfalto de uma avenida, com o semblante sério e óculos escuros pendurados no decote. Ao fundo, o SUV azul danificado e outros veículos compõem a cena do acidente sob a luz do dia em um cenário urbano.
Legenda: Valécio Granjeiro se envolveu em novo acidente com um veículo nesta segunda-feira (16).
Foto: Kid Junior.

O advogado da vendedora Vivian Chaves Braga formalizou, na quarta-feira (18), um Boletim de Ocorrência (B.O) no 26º Distrito Policial, em Fortaleza (CE), relatando que o empresário Valécio Granjeiro perguntou à funcionária se ela estava “preparada para voar” antes de acelerar o veículo e provocar o acidente durante um teste drive.

Matheus Praciano Vicentino, advogado de defesa de Vivian, informou — assim como declarado à Polícia Civil — que o teste drive deveria ocorrer apenas dentro da área do shopping, mas o cliente insistiu em sair para outras vias da cidade. Durante o trajeto, ele passou a dirigir em alta velocidade e realizar manobras perigosas.

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Momentos de tensão começaram ainda dentro de concessionária

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Vivian confirmou a fala do empresário e detalhou o momento. “Ele perguntou se eu estava preparada para voar”, disse. Segundo ela, a pergunta foi feita ainda antes do acidente, reforçando o comportamento que já a deixava apreensiva.

A vendedora relatou que o cliente já havia mencionado o tema anteriormente, ainda dentro do shopping, quando mostrou vídeos de manobras perigosas que dizia ter realizado. “Ele perguntou se eu estava preparada para voar como naquele vídeo”, afirmou.

Mesmo após ela informar que o percurso seria restrito ao shopping, o empresário insistiu em sair. Durante o trajeto, Vivian disse que demonstrou medo diante da condução do veículo.

“Eu disse: ‘moço, vai devagar’, porque eu já estava nervosa”, relatou. Segundo ela, o condutor chegou a responder: “não se preocupa não, que eu não vou lhe matar não”.

 Ao parar em um semáforo nas proximidades do Fórum, ele acelerou bruscamente, fez uma manobra e perdeu o controle do carro, que tombou na via.

Defesa de vendedora diz que ação de empresário foi premeditada

A defesa da vendedora afirma que a conduta pode ter sido intencional. O advogado Matheus Praciano Vicentino informou que a cliente descreveu uma sequência de ações que indicariam comportamento premeditado.

Após o acidente, Vivian sofreu escoriações no braço, ombro e pescoço e recebeu atendimento médico. Não houve registro de fraturas. A vendedora afirmou que ainda está muita abalada com o ocorrido e que ainda negocia o retorno ao trabalho com a loja.

A reportagem procurou a defesa de Valécio Granjeiro para comentar o caso, mas até a publicação desta matéria não houve respostas.

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