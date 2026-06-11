Homem é preso em Ipueiras, no Ceará, após matar o próprio irmão a pauladas
O crime foi registrado na localidade de Nova Graça.
Um homem foi preso na zona rural de Ipueiras, na madrugada desta quarta-feira (10), suspeito de ter matado o próprio irmão a pauladas após uma discussão enquanto ingeriam bebidas alcoólicas.
O crime foi registrado na localidade de Nova Graça. Policiais militares foram acionados para a ocorrência com informações de que um homem havia sido morto por espancamento.
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Segundo relatos concedidos à Polícia Militar, o suspeito fugiu do local do crime logo após o ocorrido. Ele foi localizado horas depois, com informações dos populares da região, já na casa da mãe.
A nota oficial da PMCE sobre o caso aponta que "o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ipueiras". No local, ele foi autuado em flagrante por homicídio e permanece à disposição da Justiça.