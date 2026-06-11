Homem é preso em Ipueiras, no Ceará, após matar o próprio irmão a pauladas

Um homem foi preso na zona rural de Ipueiras, na madrugada desta quarta-feira (10), suspeito de ter matado o próprio irmão a pauladas após uma discussão enquanto ingeriam bebidas alcoólicas.

O crime foi registrado na localidade de Nova Graça. Policiais militares foram acionados para a ocorrência com informações de que um homem havia sido morto por espancamento.

Veja também Segurança Polícia Civil realiza três operações contra organizações criminosas no Ceará Segurança Após escapar de tentativa de estupro, Jéssica Soares anuncia aulão gratuito de defesa pessoal

Segundo relatos concedidos à Polícia Militar, o suspeito fugiu do local do crime logo após o ocorrido. Ele foi localizado horas depois, com informações dos populares da região, já na casa da mãe.

A nota oficial da PMCE sobre o caso aponta que "o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ipueiras". No local, ele foi autuado em flagrante por homicídio e permanece à disposição da Justiça.