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Polícia Civil realiza três operações contra organizações criminosas no Ceará

Ofensivas foram realizadas em Juazeiro, Quixeramobim, e Tauá.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Polícia Civil
Legenda: Além dos alvos presos, os policiais também apreenderam armas, drogas, e outros materiais.
Foto: Divulgação/PCCE.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou, nesta quinta-feira (11), três operações distintas visando combater a atuação de organizações criminosas no Estado. Até o começo da manhã, pelo menos 15 pessoas já haviam sido presas. 

Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, os policiais cumprem 28 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão domiciliar contra integrantes de um grupo criminoso.

A ofensiva deflagrada em Quixeramobim, no Sertão Central, tem como alvo membros da organização criminosa Comando Vermelho (CV), e tem como objetivo cumprir 17 mandados de busca e apreensão. 

Já a operação deflagrada emTauá, no Sertão dos Inhamuns, tem como objetivo investigar membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). Para esta localidade, foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão. 

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Além dos alvos presos, os policiais também apreenderam armas, drogas, e outros materiais que serão analisados para subsidiar futuras investigações, segundo disse em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, o Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez.

"O objetivo é o mesmo para as três operações, desarticular organizações criminosas que são oriundas do sudeste do país e que buscam expandir para o Nordeste. Então essas operações têm o objetivo de capturar esses criminosos. Mais de 15 alvos já foram capturados. Nós temos também armas, drogas, retiradas de circulação e a cada momento estão chegando viaturas com presos e mais material apreendido e tudo isso vai ser analisado para que a gente possa alimentar futuras operações também", disse. 

De caráter interestadual, a ofensiva também busca alvos na Bahia e em Pernambuco, ainda conforme o delegado." Também temos alvos capturados em São Paulo e estamos buscando alvos no Rio de Janeiro, então tudo isso dentro dessa expectativa de tirar de circulação os criminosos que estão aqui, mas também aquele que fugiram do Ceará para não serem capturados", afirmou Gutiérrez. 

 

 

 

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