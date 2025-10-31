Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico
O animal quebrou um carro e a porta de vidro da casa de um dos moradores.
Governo Federal avalia novo projeto no Cariri
Animal foi encontrado na rua com olho vazado e dores estomacais
O suspeito foi conduzido à delegacia e indiciado pelo crime de maus-tratos a animais
Paciente era um homem de 56 anos com histórico de etilismo crônico e outras comorbidades. Com o descarte, o Ceará passa a não ter nenhum caso suspeito
Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação
A falsificação foi confirmada pelos próprios médicos que teriam emitido tais documentos, segundo o Diário Oficial do Município
O suspeito foi preso na última terça-feira (30), no dia do crime
O material foi descarregado de forma irregular na rua