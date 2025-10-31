Diário do Nordeste
Glêdson Bezerra e Tarso Magno

Opinião

Procuradoria Eleitoral se manifesta contra cassação de prefeito e vice de Juazeiro do Norte

Glêdson Bezerra e Tarso Magno apresentaram recurso contra a cassação por suposto abuso de poder político e econômico

Foto frontal Inácio Aguiar
Inácio Aguiar 29 de Outubro de 2025
assista

Ceará

Touro ataca moradores em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O animal quebrou um carro e a porta de vidro da casa de um dos moradores.

Geovana Almeida* 27 de Outubro de 2025
Foto que contém Estação Crato e trem do VLT do Cariri.

Negócios

Ceará pode se tornar o 1º estado do Brasil com dois sistemas de trens de passageiros; veja cidades

Governo Federal avalia novo projeto no Cariri

Luciano Rodrigues 24 de Outubro de 2025
Imagem da égua resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte

Segurança

Égua é resgatada de maus-tratos em Juazeiro do Norte, e tutores são detidos

Animal foi encontrado na rua com olho vazado e dores estomacais

Redação 22 de Outubro de 2025
montagem com fotos de reprodução de câmera de segurança que mostram cachorro deitado no chão e homem com pau de madeira, colocado pra cima, em movimento pré-ataque a cachorro.

Segurança

Homem é preso por agredir cachorro em Juazeiro do Norte

O suspeito foi conduzido à delegacia e indiciado pelo crime de maus-tratos a animais

Gabriel Bezerra* 17 de Outubro de 2025
Copo de uísque sobre barril de madeira.

Ceará

Morte em Juazeiro do Norte não foi causada por intoxicação por metanol, diz Prefeitura

Paciente era um homem de 56 anos com histórico de etilismo crônico e outras comorbidades. Com o descarte, o Ceará passa a não ter nenhum caso suspeito

Luana Severo 13 de Outubro de 2025
Fiéis visitam a estátua de Padre Cícero em Juazeiro do Norte

PontoPoder

Juazeiro do Norte é reconhecido como ‘Capital da Fé do Ceará’ após projeto aprovado na Alece

Proposta também reconhece data de nascimento de Padre Cícero como o dia para celebrar a titulação

Marcos Moreira 08 de Outubro de 2025
Foto mostra policiais municipais de Juazeiro do Norte, fardados, de costas. A farda é azul escura, com detalhes brancos

Segurança

Policial municipal de Juazeiro do Norte é investigado por apresentar 33 atestados médicos falsos

A falsificação foi confirmada pelos próprios médicos que teriam emitido tais documentos, segundo o Diário Oficial do Município

Redação 04 de Outubro de 2025
Do lado esquerdo a gari está fugindo do suspeito, do lado direito o suspeito está de frente para a gari

Segurança

Gari é assaltada enquanto trabalhava em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O suspeito foi preso na última terça-feira (30), no dia do crime

Gabriel Bezerra* 01 de Outubro de 2025
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte

Segurança

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Redação 30 de Setembro de 2025
