Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

(Atualizado às 09:41)
Segurança
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Legenda: Droga estava separada em quatro pacotes, identificados com a marca da grife "Rolex".
Foto: Divulgação/PCCE.

Uma mulher foi presa ao ser flagrada transportando quase 4 quilos de cocaína do estado de São Paulo ao Ceará. Ela foi interceptada nessa segunda-feira (17) em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. 

O veículo conduzido pela jovem, de 22 anos, foi abordado por agentes da Polícia Civil após apresentar atitude suspeita. Ao verificar o interior do carro, eles encontraram os 3,975 kg de droga, separados em quatro pacotes.  

Com ela, os investigadores ainda apreenderam um celular e uma mala de viagem, além do automóvel. 

A mulher foi presa em flagrante e conduzida à delegacia, onde está à disposição da Justiça e foi atuada pelos crimes de tráfico de drogas e por tráfico entre Estados da Federação, já que vinha de São Paulo. 

Denúncias

A população pode auxiliar nas investigações enviando informações ao Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo número 181. 

As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (85) 3101-0181 — com envio de mensagens, áudios, vídeos ou fotos — ou pelo site disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br.

As informações ainda podem ser encaminhadas pelo telefone (88) 2113-0544, da 2ª Seccional do Interior Sul. O sigilo e o anonimato são garantidos.

