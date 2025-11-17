Aves silvestres avaliadas em R$ 90 mil e usadas em rinhas são apreendidas pela PM

Uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na apreensão de 30 canários-da-terra no Sítio Mata dos Dudas, em Barbalha, usados em rinhas. Realizada por meio da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, a ação ainda conduziu três homens à delegacia.

A apreensão dos animais avaliados em R$ 90 mil ocorreu após denúncia sobre uma criação irregular de pássaros silvestres, que ainda apontou que as aves eram envolvidas em disputas ilegais.

Os homens conduzidos não tiveram a identidade revelada, mas dois tinham 66 anos e o outro 39 anos.

Policiais informaram que a área onde supostamente ocorriam as rinhas possuía uma quantidade considerável de motocicletas no dia da ação e, portanto, eles seguiram uma trilha para verificar a denúncia.

Algumas pessoas que estavam presentes no local fugiram ao perceber a presença dos policiais. Foram apreendidas 16 caixas de transporte e duas gaiolas usadas para rinhas.

Agora, as aves, avaliadas em R$ 90 mil, foram encaminhadas à ONG BiodiverSe e devem passar por triagem, cuidados veterinários e reabilitação.

"O caso foi apresentado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) com base no artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, referente a maus-tratos contra animais", informou a SSPDS.