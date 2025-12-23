Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Página divulga fofocas de moradores e gera extorsão, violência e medo em Itatira

Perfil criado no Instagram expõe traições e comenta vida pessoal de moradores.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
Segurança
Vista aérea de Itatira, no Ceará, com uma igreja azul e branca no centro de uma praça movimentada, cercada por casas de telhado vermelho e colinas verdes ao fundo.
Legenda: Divulgação de conteúdos em perfil do Instagram tem causado problemas em Itatira, no Interior do Ceará.
Foto: Reprodução/Facebook da Prefeitura de Itatira.

Postagens de um perfil do Instagram com fofocas sobre a vida de moradores começaram a repercutir no município de Itatira, a 160km de Fortaleza, na última semana. As publicações vêm causando uma onda de medo, extorsões e violência na Cidade.

Pelo menos 60 moradores tiveram os nomes citados pela conta apócrifa, acompanhados de frases difamatórias. Acusações de traição e de mulheres supostamente trabalhando como garotas de programa, bem como especulações sobre a sexualidade dos moradores são alguns dos conteúdos principais divulgados no perfil.

A página, inicialmente nomeada "Babados de Itatira", chegou a sair do ar, mas foi recriada com nomes de usuário similares, seguindo na divulgação de fofocas.

Por se tratar de uma cidade pequena, a exposição vem afetando diretamente a vida dos moradores, que vêm sofrendo ameaças e até mesmo agressões físicas devido ao conteúdo divulgado.

Aproveitando-se da situação vulnerável dessas pessoas, a pessoa responsável pela página, que não se identifica, já chegou a extorquir três vítimas, pedindo dinheiro em troca de informações sobre quem enviou a fofoca e cobrando para apagar publicações.

Veja também

teaser image
Segurança

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

teaser image
Segurança

Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

Ao Diário do Nordeste, um dos moradores informou que algumas pessoas já foram à Delegacia Regional de Canindé, a cerca de 80 quilômetros de Itatira, para registrar boletim de ocorrência pela exposição. 

Nessa segunda-feira (22), o Diário do Nordeste entrou em contato com a delegacia e com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar detalhes sobre a investigação do caso. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Fofocas e conflitos na Cidade

O perfil costumava fazer postagens nos stories do Instagram, colocando uma caixa de perguntas pedindo "babados" e "fofocas" da Cidade. As respostas eram divulgadas pela conta, incluindo o nome das vítimas. Nessa segunda-feira, o perfil não estava mais no ar.

Em uma das publicações, o responsável pela página expôs um print com o nome de um dos usuários que compartilhou informações, buscando "justificar" que não é ele quem cria as fofocas.

Print de post no Instagram com os dizeres
Legenda: O perfil divulga informações pessoais, supostamente verdadeiras, de moradores da cidade.
Foto: Reprodução/Instagram.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, duas mulheres aparecem brigando em um estabelecimento da Cidade. Segundo testemunhas, a discussão aconteceu porque o perfil revelou que a funcionária de uma delas, que aparece sendo agredida, seria responsável por passar uma informação ao perfil de fofoca. "Isso foi apenas uma das brigas que teve aqui, [mas] foram várias", afirmou um dos moradores à reportagem.

Extorsão de até R$ 120

Pelo menos três pessoas foram induzidas a repassar valores via Pix em troca de respostas sobre quem enviou a fofoca ao perfil ou para que a postagem fosse apagada. Os valores variaram entre R$ 70 e R$ 120.

O destino da transferência bancária é sempre o mesmo: uma conta que leva o nome de Daniel da Silva Rocha.

Segundo uma testemunha, algumas pessoas com o mesmo nome chegaram a ser apontadas como responsáveis pelo conteúdo. As informações já foram repassadas à Polícia.

Acusações e ameaças

Na última semana, uma pessoa chegou a afirmar que a página era controlada por "um homem gay". Sem confirmação, a informação se espalhou na Cidade e colocou em risco a vida de moradores de Itatira.

Uma dessas pessoas conversou com o Diário do Nordeste e relatou que as ameaças foram constantes, ocorrendo, inclusive, durante a madrugada. "Diziam que eu ia levar bala, levar bala na cara", contou. "Isso não é só comigo. Tem várias pessoas que estão passando pela mesma coisa, e esse culpado tem que aparecer", afirmou.

Outro morador da Cidade, que também foi acusado de ser o dono do perfil de fofoca, relatou estar com "medo de sair na rua e não voltar mais com vida". "O medo está me corroendo por dentro, porque nossas vidas importam. Não é fácil lidar com essa situação", disse.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Vista aérea de Itatira, no Ceará, com uma igreja azul e branca no centro de uma praça movimentada, cercada por casas de telhado vermelho e colinas verdes ao fundo.
Segurança

Página divulga fofocas de moradores e gera extorsão, violência e medo em Itatira

Perfil criado no Instagram expõe traições e comenta vida pessoal de moradores.

Milenna Murta*
Há 25 minutos
A imagem mostra a fachada da Vara de Audiências de Custódia de Fortaleza, um prédio amarelo com branco, em Fortaleza.
Segurança

Mulher que matou filha de 1 ano e tentou matar policial no CE tem prisão preventiva decretada

A Justiça Estadual expediu dois mandados de prisão preventiva contra a acusada.

Redação
22 de Dezembro de 2025
arte do podcast sigilo quebrado. caso kaianne.
Segurança

'O inimigo dormia ao lado’: 4º episódio de Sigilo Quebrado busca o motivo do feminicídio de Kaianne

O seguro de vida foi a única motivação para que o marido planejasse a morte da companheira de 13 anos?

Redação
22 de Dezembro de 2025
Montagem da capa do podcast Sigilo Quebrado com os rostos de Leonardo Chaves e Adriano Ribeiro
Segurança

Episódio final de temporada de Sigilo Quebrado mostra expectativa pelo júri e o legado de Kaianne

Capítulo encerra a 3ª temporada do podcast nesta segunda-feira (22), expondo as acusações contra o marido e o alerta sobre a violência invisível.

Redação
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra sete aparelhos celulares, um facão e um distintivo da Polícia Civil do Ceará, em cima de uma bancada.
Segurança

Suspeito de roubar celulares em Fortaleza é preso em flagrante

Sete aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra várias armas e munições em cima de uma viatura da Polícia Militar, e policiais fardados em volta.
Segurança

Quatro armas de fogo e munições são apreendidas em terreno baldio em Caucaia

O terreno servia de depósito de armamentos, segundo a Polícia Militar.

Redação
21 de Dezembro de 2025
A imagem mostra policiais civis, de costas e com colete balístico, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará, de cor preta e branca.
Segurança

Polícia investiga assassinato de duas mulheres em bar no Interior do Ceará

As vítimas tinham 22 e 41 anos.

Redação
21 de Dezembro de 2025
local de homicidio, pefoce, policiais militares.
Segurança

‘Guerra’ entre facções: acusados de matar ‘chefe’ da Massa no Curió vão a júri

Grupo tinha oferecido R$ 100 mil 'pela cabeça' de um alvo.

Redação
21 de Dezembro de 2025
empresario agredido levou 62 pontos no rosto.
Segurança

Justiça suspende processo contra acusado de agredir empresário com copo de vidro em festa

A defesa alegou que o réu sofre de insanidade mental.

Redação
21 de Dezembro de 2025
foto de Brenna Araújo de Brito, 36 anos, cearense vítima de violência doméstica.
Segurança

Mulher agredida com marreta pelo ex diante das filhas passará por quarta cirurgia facial

A vítima concedeu uma entrevista ao Diário do Nordeste, na qual relata o dia do crime e pede por justiça.

Raísa Azevedo
20 de Dezembro de 2025
mulher morta onibus.
Segurança

Justiça marca júri de chefe do CV que matou mulher com transtorno mental em ônibus

Durante crise, a vítima acaba traindo PMs ao bairro.

Redação
20 de Dezembro de 2025
suspeito marcio perdigao e unidade de seguranca maxima no ceará, sap.
Segurança

Líder do PCC no Ceará que estava em presídio de Segurança Máxima é solto

Horas após a soltura, a Justiça expediu um novo mandado de prisão.

Redação
19 de Dezembro de 2025
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Segurança

Cearense que estava desaparecida em Portugal é encontrada morta; suspeita é presa

O corpo da babá Lucinete Freitas foi encontrado em um matagal.

Messias Borges
19 de Dezembro de 2025
Uma pessoa sentada à mesa de vidro em um ambiente interno, usando uma blusa estampada de mangas compridas. Suas mãos repousam sobre a mesa. Ao lado direito, há uma taça decorativa transparente e um vaso branco alto com flores brancas. Ao fundo, aparece uma parede com persianas e um painel escuro, compondo um ambiente moderno e bem iluminado.
Segurança

Grupo é denunciado por perseguição e campanha de ódio contra Maria da Penha

Quatro suspeitos vão ser processados por dois crimes de intimidação sistemática virtual.

Matheus Facundo
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido
Segurança

Suspeito de matar vizinha asfixiada em Juazeiro do Norte está foragido

A vítima foi morta por asfixia e multilada com objeto cortante.

Redação
19 de Dezembro de 2025
A imagem mostra duas viaturas da Polícia Militar do Ceará, nas cores branco, preto, laranja e verde, estacionadas uma na frente da outra.
Segurança

PM que trocou tiros com composição policial no Ceará é absolvido pela Justiça

O policial militar alegou que não tinha identificado a viatura policial e pensava que era um assalto.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Cássio Santana
Segurança

Pistoleiro Cássio Santana vai a júri em fevereiro de 2026 por matar dono de oficina

O caso demorou mais de 20 anos para ser julgado.

Redação
19 de Dezembro de 2025
frente do Hospital Municipal de Caucaia Abelardo Gadelha da Rocha
Segurança

Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

A mulher apresentava 'comportamento estranho e 'falas desconexas da realidade', durante o depoimento.

Geovana Almeida*
19 de Dezembro de 2025
Diversos roteadores, modems e cabos eletrônicos estão dispostos sobre o capô de uma viatura da polícia, que está estacionada em uma área rural com chão de terra e vegetação ao fundo.
Segurança

Facção criminosa invade casas e rouba roteadores de internet em Graça, no Ceará

Suspeitos miraram em casas que usavam provedor de internet que não quis "fechar" com grupo criminoso.

Matheus Facundo
18 de Dezembro de 2025
Policial federal.
Segurança

PF investiga grupo que oferecia investimentos na bolsa

Operação foi deflagrada pela PF no Ceará. Uma das vítimas relatou prejuízo acima de R$ 250 mil.

Redação
18 de Dezembro de 2025