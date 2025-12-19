Polícia Civil sugere 'incidente de insanidade mental' de mãe que matou filha de 1 ano no Ceará

A mulher presa, nesta quarta-feira (17), por suspeita de matar a própria filha, de 1 ano e 7 meses, em Caucaia (CE) tinha apresentado comportamento estranho e supostamente tentado se matar duas vezes, no dia anterior ao caso. Após a prisão, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontou a possibilidade de um 'incidente de insanidade mental'.

Segundo documentos obtidos pela reportagem, no momento do depoimento, a mãe da criança apresentava 'riso irônico, olhar distante e falas desconexas com a realidade'. Além disso, testemunhas afirmaram que ela teria dito 'eu sou o anticristo e matei Jesus Cristo', ao chegar no Hospital Municipal de Caucaia, onde a filha foi socorrida, mas não resistiu.

A mulher de 32 anos também era mãe de outras duas meninas, uma de 15 e outra de 4 anos. Segundo depoimento de familiares, ela não tinha histórico de problemas de saúde mental e não fazia uso de entorpecentes. O pai da criança contou às autoridades que 'não sabia porque ela fez isso'.

O nome da mulher não será divulgado para preservar os parentes e os filhos da suspeita. Após a prisão em flagrante na unidade hospitalar, a mulher foi conduzida e apresentada na Delegacia Municipal de Caucaia (DMC), para formalização da ocorrência por homicídio doloso.

Nesta quinta-feira (18), acontece a audiência de custódia para decidir se a prisão em flagrante será convertida em prisão preventiva.

Possível 'incidente de insanidade mental'

Na noite da terça-feira (16) - dia anterior ao crime -, a mulher deu entrada no Hospital Abelardo Gadelha, após ser atropelada por uma moto. Ela tinha pequenas lesões na cabeça, foi atendida e recebeu alta horas depois.

O pai da criança contou em depoimento que acreditava que a mulher teria provocado o acidente, com intenções suicidas. Segundo ele, ela também teria tentado se suicidar de outra forma, horas antes de se envolver no acidente.

No dia do crime, as duas irmãs da suspeita estiveram na casa dela, onde minutos depois a menina foi morta. Em depoimento, elas afirmaram que limparam a casa, enquanto a mulher amamentava a criança, mas que ela estava "muito estranha e com um olhar esquisito".

VIZINHOS SOCORRERAM A CRIANÇA

Segundo a investigação, a suspeita chegou ao portão de uma vizinha, por volta das 9h da manhã, com a criança ensanguentada nos braços. A menina apresentava diversas lesões por faca, na região do tórax, face e pescoço. Exames revelaram indícios de que a criança possivelmente também tenha passado por violência sexual.

Os moradores da região levaram a menina e a mãe até o Hospital Municipal de Caucaia. Uma vizinha relatou às autoridades que a mulher ficou parada em possível estado de choque, dizendo frases desconexas. A prisão da mãe da criança foi efetuada pela Polícia Civil do Ceará, após chamada de profissionais da unidade hospitalar.

A Polícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e esteve na casa da suspeita, onde foi encontrada uma faca de cozinha ao lado de um colchão ensanguentado. As investigações do caso estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia.

A população também pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.