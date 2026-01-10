Homem tenta assassinar esposa a facadas em Fortaleza
O suspeito tirou a própria vida após o crime.
Um homem de 46 anos tentou assassinar a esposa, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nessa sexta-feira (9). Na sequência o homem teria cometido suicídio.
O casal estava discutindo em casa. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ambos foram lesionados "por um objeto perfurocortante e socorridos a uma unidade hospitalar".
A reportagem apurou que o homem era metalúrgico e morreu na ambulância, a caminho do hospital. Já a mulher está internada.
Não há informações sobre o estado de saúde dela.
A SSPDS diz que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.
"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza diligências e oitivas no intuito de elucidar o caso", segundo a Pasta.