Homem tenta assassinar esposa a facadas em Fortaleza

O suspeito tirou a própria vida após o crime.

Segurança
viatura pericia forense, pefoce, em frente a delegacia de homicidios, dhpp.
Legenda: O caso segue sendo investigado.
Foto: Reprodução/PCCE.

Um homem de 46 anos tentou assassinar a esposa, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, nessa sexta-feira (9). Na sequência o homem teria cometido suicídio.

O casal estava discutindo em casa. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ambos foram lesionados "por um objeto perfurocortante e socorridos a uma unidade hospitalar".

A reportagem apurou que o homem era metalúrgico e morreu na ambulância, a caminho do hospital. Já a mulher está internada.

Não há informações sobre o estado de saúde dela.

A SSPDS diz que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realiza diligências e oitivas no intuito de elucidar o caso", segundo a Pasta.

 

 

