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Suspeito de criar página de fofocas em Itatira é preso em São Paulo

Perfil no Instagram fazia especulações sobre a sexualidade dos moradores de cidade no interior do Ceará.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Foto da cidade de Itatira.
Legenda: As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar possíveis outros envolvidos.
Foto: Reprodução/Facebook da Prefeitura de Itatira.

Um homem de 27 anos, não identificado formalmente, foi preso suspeito de ser o criador de uma página que divulgava fofocas sobre moradores de Itatira, no interior do Ceará. O perfil gerou medo e envolveu práticas de extorsão e violência entre os moradores da cidade.

O suspeito foi capturado na quarta-feira (18), na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, em ação realizada pela Polícia Civil paulista, após o compartilhamento de informações com a equipe de Canindé.

De acordo com as investigações, perfis eram criados com o objetivo de publicar conteúdos ofensivos e difamatórios contra moradores de Itatira, expondo vítimas e atingindo sua reputação.

Após as publicações, os responsáveis pelos perfis entravam em contato com as vítimas exigindo pagamento em dinheiro para remover as postagens, caracterizando, em tese, o crime de extorsão.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, bem como apurar a existência de mais vítimas do esquema.

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Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, ainda no ano passado, pelo menos 60 moradores tiveram os nomes citados pela conta apócrifa, acompanhados de frases difamatórias.

Os conteúdos começaram a repercutir no município, que tem cerca de 20 mil habitantes e fica a 160 km de Fortaleza, em dezembro.

Acusações de traição e de mulheres supostamente trabalhando como garotas de programa, bem como especulações sobre a sexualidade dos moradores, eram alguns dos principais conteúdos divulgados no perfil.

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