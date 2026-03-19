Suspeito de criar página de fofocas em Itatira é preso em São Paulo

Um homem de 27 anos, não identificado formalmente, foi preso suspeito de ser o criador de uma página que divulgava fofocas sobre moradores de Itatira, no interior do Ceará. O perfil gerou medo e envolveu práticas de extorsão e violência entre os moradores da cidade.

O suspeito foi capturado na quarta-feira (18), na cidade de Piracicaba, no Estado de São Paulo, em ação realizada pela Polícia Civil paulista, após o compartilhamento de informações com a equipe de Canindé.

De acordo com as investigações, perfis eram criados com o objetivo de publicar conteúdos ofensivos e difamatórios contra moradores de Itatira, expondo vítimas e atingindo sua reputação.

Após as publicações, os responsáveis pelos perfis entravam em contato com as vítimas exigindo pagamento em dinheiro para remover as postagens, caracterizando, em tese, o crime de extorsão.

As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, bem como apurar a existência de mais vítimas do esquema.

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PERFIL NO INSTAGRAM

Conforme noticiado pelo Diário do Nordeste, ainda no ano passado, pelo menos 60 moradores tiveram os nomes citados pela conta apócrifa, acompanhados de frases difamatórias.

Os conteúdos começaram a repercutir no município, que tem cerca de 20 mil habitantes e fica a 160 km de Fortaleza, em dezembro.

Acusações de traição e de mulheres supostamente trabalhando como garotas de programa, bem como especulações sobre a sexualidade dos moradores, eram alguns dos principais conteúdos divulgados no perfil.