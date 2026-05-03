Suspeito de tentar matar ex-companheira a tiros é ouvido em delegacia e liberado em Fortaleza

Mais um ataque contra uma mulher, em razão de gênero, foi registrado no Ceará. Nesse sábado (2), policiais militares foram acionados para atender uma possível tentativa de feminicídio, na Avenida Catolé, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

O homem de 32 anos, cujo nome não foi revelado pelas autoridades, foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Já na delegacia, conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), “o suspeito e a vítima foram ouvidos como testemunhas pelo crime de ameaça”. O homem não chegou a ficar preso.

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Testemunhas denunciaram, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), terem ouvido disparos de fogo efetuados contra uma mulher.

Os agentes se deslocaram até o local da ocorrência “que teria sido praticada por um indivíduo em um veículo do tipo Toyota Hilux SW4”, conforme nota divulgada pela PMCE.

“Ao chegar ao local, os policiais colheram informações com populares e localizaram o veículo suspeito, realizando a abordagem”. PMCE

MUNIÇÕES DEFLAGRADAS

Dentro do veículo de luxo foram encontradas cápsulas de munição calibre .380 deflagradas.

Os PMs continuaram em diligências e localizaram mais cápsulas deflagradas “nas proximidades da residência da ex-companheira do suspeito”.

“Informações repassadas pelo Ciops indicavam que o mesmo indivíduo e veículo estariam envolvidos em uma tentativa de feminicídio. Foram realizadas buscas na residência do suspeito, porém nenhuma arma de fogo foi localizada”, disse a Corporação, na nota enviada à reportagem.

No total, foram apreendidas seis cápsulas deflagradas. Não há informações oficiais sobre o porquê de o homem ter sido liberado.