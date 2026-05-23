Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Adolescente denuncia importunação à Guarda e suspeito é preso ao aparecer para buscá-la

Suspeito foi detido ao comparecer ao local acreditando que iria apenas buscar a jovem em base móvel no bairro Dionísio Torres.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Homem foi detido pela Guarda Municipal e levado para procedimento na DCA.
Legenda: Homem foi detido pela Guarda Municipal e levado para procedimento na DCA.
Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Fortaleza.

Uma adolescente de 15 anos denunciou um caso de importunação sexual diretamente a agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e o suspeito acabou conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) ao tentar buscá-la na Base Móvel da Segurança Cidadã da Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, na manhã de sexta-feira (22).

A adolescente procurou auxílio na base da Inspetoria Regional 2 (IR2) e informou aos agentes que havia sido vítima de importunação sexual praticada por um adulto da convivência dela.

Veja também

teaser image
Segurança

Quem são os cinco presos por entrega de armas e drogas com drones em presídios do CE

teaser image
Segurança

Adolescente de 16 anos é morto em intervenção policial em Juazeiro do Norte

Após a denúncia, os guardas municipais realizaram o acolhimento da adolescente, garantindo segurança e assistência imediata durante o atendimento.

Homem foi preso ao tentar encontrar jovem em praça

Ainda conforme a GMF, enquanto a ocorrência era acompanhada pelos agentes, o suspeito compareceu ao local acreditando que iria apenas buscar a jovem na base móvel.

Ao chegar no local, ele foi abordado pela equipe, que deu voz de prisão ao indivíduo, e o conduziu à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro e tem pena de 1 a 5 anos de reclusão, desde que o ato não configure crime mais grave.

Quando a vítima é adolescente, o caso pode ter agravantes dependendo da idade, da relação do suspeito com ela e das circunstâncias do crime. Se houver vulnerabilidade ou outro enquadramento mais grave, a investigação pode migrar para outros crimes previstos no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

 

Assuntos Relacionados
Homem foi detido pela Guarda Municipal e levado para procedimento na DCA.
Segurança

Adolescente denuncia importunação à Guarda e suspeito é preso ao aparecer para buscá-la

Suspeito foi detido ao comparecer ao local acreditando que iria apenas buscar a jovem em base móvel no bairro Dionísio Torres.

Redação
Há 10 minutos
Montagem de fotos que mostra mãe de santo que foi alvo de golpe com seu nome e foto.
Segurança

Perfis fakes usam nome de mãe de santo de Fortaleza com 1,5 milhão de seguidores para pedir Pix

Vítimas que não aceitam pagar pelas falsas simpatias e trabalhos são ameaçadas.

Matheus Facundo
Há 10 minutos
foto da fachada da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.
Segurança

Adolescente de 16 anos é morto em intervenção policial em Juazeiro do Norte

Ação tinha como alvo um suposto ponto de venda de entorpecentes.

Redação
22 de Maio de 2026
Foto de um dos seis suspeitos presos entrega de armas e drogas por drones em presídios do Ceará.
Segurança

Quem são os cinco presos por entrega de armas e drogas com drones em presídios do CE

Três alvos já se encontravam recolhidos no sistema prisional.

Redação
22 de Maio de 2026
Montagem de fotos, em que a primeira é do empresário Rafael Elisiário Ferreira, que colidiu contra uma moto e matou um jovem de 18 anos em Fortaleza; e a segunda é uma captura de tela de um circuito de segurança que mostra o momento da colisão.
Segurança

Justiça mantém prisão de empresário que matou jovem de 18 anos em colisão em Fortaleza

Caminhonete avançou preferencial e bateu contra dois amigos que trafegavam em uma motocicleta no bairro Meireles, em junho de 2025.

Matheus Facundo
22 de Maio de 2026
A fachada da Delegacia Municipal da Polícia Civil de Aurora, no Ceará, apresenta uma estrutura moderna com painéis escuros na parte superior e brises horizontais brancos nas janelas. Diante do prédio térreo, destacam-se três mastros de bandeira vazios fixados no chão de terra, enquanto um carro SUV branco aparece estacionado à esquerda sob o céu azul e ensolarado.
Segurança

Idoso de 89 anos é agredido após ter a casa arrombada em Aurora

Segundo informações de familiares, a vítima teve fraturas e até um traumatismo craniano.

Redação
22 de Maio de 2026
Parte frontal de um carro blindado, com o texto “POLICIA MILITAR” no capô e várias armas e munições posicionadas sobre o painel, em cenário de operação
Segurança

Trio armado é morto em troca de tiros com a Polícia em Tauá, no Interior do Ceará

Com os suspeitos foram apreendidos celulares, pistolas e munições.

Redação
22 de Maio de 2026
Policiais civis.
Segurança

Condenado por crimes sexuais em Mato Grosso é preso no Interior do CE

O homem, que é cearense, foi capturado na zona rural do município de Barro.

Redação
22 de Maio de 2026
Agentes das forças de segurança atuaram em operação nas cidades de Itaitinga, Horizonte e Fortaleza.
Segurança

Operação mira esquema de entrega de armas e drogas por drones em presídios do CE

Agentes de segurança executam capturas em Itaitinga, Horizonte e Fortaleza.

Redação
22 de Maio de 2026
Foto de simbolo da justiça para ilustrar caso em que a justiça mantém em liberdade pai acusado de abusar aolescente em Tinguá.
Segurança

Justiça mantém em liberdade pai suspeito de abusar filha adolescente em Tianguá

A jovem, conhecida por produzir conteúdos relacionados a games, denunciou o pai por abuso no último dia 16.

Bergson Araujo Costa
21 de Maio de 2026
Jovem que teve mãos decepadas teme não conseguir se comunicar com mãe surda: 'Minha força maior'
Segurança

Jovem que teve mãos decepadas teme não conseguir se comunicar com mãe surda: 'Minha força maior'

Ana Clara teve os membros reimplantados, mas deve demorar de seis meses a 1 ano para recuperar algum controle e poder voltar a se comunicar com a mãe.

Matheus Facundo e Maria Clarice Nascimento
21 de Maio de 2026
Vítima tentou fugir de ex-companheiro, mas acabou sofrendo golpes de faca.
Segurança

Homem mata ex-companheira a facadas e é preso após colidir moto em ônibus em Fortaleza

O homem possui antecedentes criminais por tentativa de estelionato.

Redação
21 de Maio de 2026
A Prefeitura de Jardim e a secretaria de educação do município foram alvos da operação.
Segurança

PF cumpre 34 mandados contra grupo suspeito de fraudar licitações em municípios do Ceará

Operação afastou agentes públicos e mirou contratos suspeitos em três estados.

Redação
21 de Maio de 2026
Fachada do prédio do antigo Batalhão de Choque da PM.
Segurança

Subtenente da PMCE é investigado por oferecer cargo para subordinada em troca de favores sexuais

Um Inquérito Policial Militar está em andamento para apuração dos fatos.

Luana Severo
21 de Maio de 2026
foto ilustrativa de vítima de abuso psicológico com as mãos sobre o rosto.
Segurança

Youtuber cearense que denunciou abusos do pai passa por tratamento psiquiátrico, diz defesa

Segundo os advogados, a adolescente está de atestado médico desde março e não está frequentando a escola.

Raísa Azevedo
20 de Maio de 2026
Thays é uma mulher jovem, loira e branca de olhos azuis. Na foto, uma selfie, ela está dando um sorriso de boca fechada.
Segurança

Quem é a influencer presa por tentar sequestrar francês em Fortaleza?

Thays Abreu de Freitas é conhecida nas redes sociais por produzir e atuar em "novelinhas verticais".

Luana Severo
20 de Maio de 2026
Criminosos que integravam grupo responsável por
Segurança

Bloqueio milionário: grupo que arrecadava 'caixinhas' para financiar o CV no CE é alvo de operação

A Justiça aceitou o pedido da Polícia Civil e ordenou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 1,75 milhão em contas bancárias dos investigados.

Geovana Almeida*
20 de Maio de 2026
A polícia apura agora a participação de outros integrantes no crime.
Segurança

Grupo faz família de influenciadora refém e rouba R$ 50 mil de mercadorias em Horizonte

Quatro suspeitos foram capturados pela Polícia Civil.

Redação
20 de Maio de 2026
Policiais federais.
Segurança

Operação da PF investiga tentativa de invasão a computadores de agência do INSS no Ceará

Criminosos instalaram dispositivo eletrônico em computador da agência em Novo Oriente, no Interior do Estado.

Redação
20 de Maio de 2026
Polícia Municipal de Juazeiro do Norte. Profissionais de costas, com fardamento.
Segurança

Prefeitura de Juazeiro do Norte demite policial que apresentou 33 atestados falsos

Decisão consta no Diário Oficial do Município (DOM).

Redação
20 de Maio de 2026