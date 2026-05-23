Adolescente denuncia importunação à Guarda e suspeito é preso ao aparecer para buscá-la

Uma adolescente de 15 anos denunciou um caso de importunação sexual diretamente a agentes da Guarda Municipal de Fortaleza e o suspeito acabou conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) ao tentar buscá-la na Base Móvel da Segurança Cidadã da Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, na manhã de sexta-feira (22).

A adolescente procurou auxílio na base da Inspetoria Regional 2 (IR2) e informou aos agentes que havia sido vítima de importunação sexual praticada por um adulto da convivência dela.

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Após a denúncia, os guardas municipais realizaram o acolhimento da adolescente, garantindo segurança e assistência imediata durante o atendimento.

Homem foi preso ao tentar encontrar jovem em praça

Ainda conforme a GMF, enquanto a ocorrência era acompanhada pelos agentes, o suspeito compareceu ao local acreditando que iria apenas buscar a jovem na base móvel.

Ao chegar no local, ele foi abordado pela equipe, que deu voz de prisão ao indivíduo, e o conduziu à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro e tem pena de 1 a 5 anos de reclusão, desde que o ato não configure crime mais grave.

Quando a vítima é adolescente, o caso pode ter agravantes dependendo da idade, da relação do suspeito com ela e das circunstâncias do crime. Se houver vulnerabilidade ou outro enquadramento mais grave, a investigação pode migrar para outros crimes previstos no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).