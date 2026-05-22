Quem são os cinco presos por entrega de armas e drogas com drones em presídios do CE

Dos cinco presos suspeitos de participar do esquema de entrega de armas e drogas por drones em presídios do Ceará, nesta sexta-feira (22), três já se encontravam recolhidos no sistema prisional; os outros dois estavam em liberdade, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP). Uma mulher também foi alvo de apreensão.

A Operação Pouso Forçado teve o objetivo de desarticular um grupo criminoso ligado à facção Comando Vermelho (CV). As investigações tiveram início após a apreensão de um aparelho eletrônico na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho (UPECT), no município de Itaitinga. O material foi submetido a análise pericial e de inteligência, permitindo a extração de dados fundamentais para o avanço das apurações.

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A partir das informações obtidas, os investigadores identificaram contatos, localizações e a estrutura operacional utilizada pelo grupo criminoso, incluindo suspeitos apontados como pilotos de drones, financiadores, compradores e vendedores dos materiais ilícitos transportados.

Segundo os órgãos de segurança envolvidos, "os objetos enviados para o interior das unidades prisionais incluíam diferentes tipos de entorpecentes e aparelhos celulares de alto valor tecnológico".

QUEM SÃO OS ALVOS

Alvos no sistema prisional:

Francisco José Rodrigues de Sousa;

Pedro Henrique de Oliveira Silva;

Diego da Silva Barbosa.

Alvos externos:

Davi Chaves de Paiva, alvo de mandado de prisão e de busca e apreensão, com endereços nos municípios de Itaitinga e Horizonte;

João Victor Oliveira Lima, alvo de prisão e busca e apreensão no bairro Padre Andrade, em Fortaleza;

Renária Sales Maia, alvo de mandado de busca e apreensão no mesmo endereço ligado a João Victor.

SOBRE A OPERAÇÃO

A operação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE), com apoio da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP), por meio da Coordenadoria de Inteligência (Coint) e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP). As investigações seguem em andamento.