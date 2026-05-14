Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro preso pela PF

Empresário é suspeito de integrar um grupo criminoso que obtia informações sigilosas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
País
Homem adulto em evento noturno, usando terno escuro, camisa clara e gravata bege, posando para foto. Ele tem cabelo grisalho e expressão sorridente.
Legenda: Henrique teria se beneficiado de desvios do Banco Master por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento.
Foto: Reprodução/Facebook.

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (14) o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, como parte da 6ª fase da operação Compliance Zero.

Henrique é suspeito de integrar uma organização criminosa que praticava condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas e de invasões a dispositivos informáticos.

Informações divulgadas pelo g1 apontam que ele integrava o chamado "núcleo violento" do grupo, participava de operações financeiras e demandava diversas ações.

Veja também

teaser image
País

PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da operação Compliance Zero

teaser image
País

Empresa acusa desembargador de ter recebido quadriciclo em troca de decisão no Paraná

Em uma rede social, o perfil de Henrique mostra que ele atuava como diretor presidente do Grupo Multiplar desde o ano 2000. Essa companhia é investigada pela PF por suspeita de manter atividade financeira com o grupo Master.

Além do empresário, a Polícia cumpre outros seis mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

A PF também determinou ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens.

Investigação

A investigação apura os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, de organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e de violação de sigilo funcional.

Segundo o Estadão, Henrique Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

Ainda conforme o jornal, Henrique embarcaria nesta quinta (14) para Brasília para visitar o filho na carceragem da Superintendência da PF em Brasília. Daniel Vorcaro foi preso em março, na 3ª fase da operação.

Outras prisões da família Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado na 3ª fase da Operação Compliance zero. Após ele, outros membros da mesma família também foram detidos pela PF por supostamente participarem dos esquemas financeiros do Banco Master. São eles:

  • Felipe Cançado Vorcaro: Identificado como o operador financeiro de Daniel, responsável pela logística dos pagamentos mensais e manobras societárias
  • Oscar Vorcaro: Citado como o pai de Felipe e diretor formal da empresa BRGD S.A., que servia como fonte dos recursos para o esquema
  • Fabiano Zettel: cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel teria atuado no esquema investigado por meio do recebimento de R$ 190,2 milhões em dividendos de um fundo apontado como instrumento de lavagem de dinheiro.
Assuntos Relacionados
Homem adulto em evento noturno, usando terno escuro, camisa clara e gravata bege, posando para foto. Ele tem cabelo grisalho e expressão sorridente.
País

Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro preso pela PF

Empresário é suspeito de integrar um grupo criminoso que obtia informações sigilosas.

Redação
Há 1 hora
Daniel Vorcaro.
País

PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da operação Compliance Zero

Henrique Vorcaro foi detido em Belo Horizonte, Minas Gerais

Redação
Há 2 horas
Mão segurando uma caneta marca respostas em um cartão de prova de múltipla escolha, com círculos preenchidos ao lado de números e letras.
País

Inscrições para o Encceja 2026 vão até sexta-feira (15); saiba como fazer

Exame será aplicado nacionalmente no dia 23 de agosto.

Redação
13 de Maio de 2026
Pessoa vestida com toga discursando em púlpito com microfone; ao lado, fachada de prédio institucional com a inscrição “CNJ – Conselho Nacional de Justiça”.
País

Empresa acusa desembargador de ter recebido quadriciclo em troca de decisão no Paraná

O caso está sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Redação
13 de Maio de 2026
Cão Orelha com a boca aberta e o olhar direcionado para a câmera. Ele era um cachorro caramelo com cor mesclada.
País

Por falta de provas contra adolescentes, MP de Santa Catarina arquiva 'Caso Orelha'

O órgão afirmou que houve "descompasso temporal" nas imagens analisadas e que o cão não esteve na praia no mesmo momento que os investigados.

Redação
12 de Maio de 2026
O deputado Marcelo Queiroz discursa ao microfone no plenário da Câmara, vestindo terno azul-marinho e segurando um celular enquanto fala. Ao fundo, as listras verticais do cenário e parte da bandeira do Brasil compõem o ambiente legislativo formal.
País

Deputado Marcelo Queiroz é alvo da PF em operação contra fraude em contratos de castração de animais

Empresa privada que venceu licitação foi aberta três meses antes.

Redação
12 de Maio de 2026
Um jovem peão de rodeio posa em pé vestindo chapéu preto, camisa xadrez verde e calça jeans enquanto segura uma sacola de papel pardo. Ao fundo, um painel azul exibe a marca da Associação de Campeões de Rodeio (ACR) e fotografias de outros competidores em destaque.
País

Peão morre pisoteado por touro em rodeio em Votuporanga (SP)

Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

Redação
11 de Maio de 2026
Montagem de fotos mostra o suspeito à esquerda e a vítima à direita.
País

Mulher é morta pelo marido horas após o casamento no Interior de SP

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica.

Redação
11 de Maio de 2026
Imagem de carro acidentado parcialmente submerso em água, com destroços ao redor, indicado um acidente de carro em um local de baixa visibilidade
País

Seis pessoas morrem afogadas após carro cair em lagoa, no Interior de Goiás

Duas das vítimas eram crianças. A mãe delas foi a única sobrevivente.

Redação
11 de Maio de 2026
imagem ilustrativa do hantavírus.
País

Minas Gerais confirma a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026

Homem teve contato com roedores silvestres em lavoura no interior de MG, conforme autoridades.

Redação
10 de Maio de 2026
Foto que contém a ciclista Eliana Tamietti.
País

Atleta morre durante prova de ultradistância de ciclismo no interior de MG

Ciclista de 48 anos participava do evento; suspeita é de mal súbito.

Redação
10 de Maio de 2026
Três gerações de uma família negra compartilham um momento de afeto, com duas mulheres sorrindo enquanto abraçam e brincam com uma criança de tranças. A cena transmite calor e união por meio de expressões alegres e luz suave em um ambiente doméstico acolhedor.
País

Veja 10 mensagens literárias para mandar em homenagem ao Dia das Mães

Data é comemorada em 2026 neste domingo (10).

Redação
10 de Maio de 2026
Sogra de governador de Goaís tem cabelos curtos e claros veste uma blusa branca rendada enquanto olha atentamente para alguém fora do campo de visão durante uma entrevista. O cenário ao fundo é composto por uma planta em um vaso azul e um porta-retratos, criando uma composição de ambiente interno sóbrio e iluminado.
País

Sogra de governador de Goiás é presa em operação contra migração ilegal para os EUA

Maria Helena de Sousa Netto Costa é apontada como chefe do esquema e pode pegar pena que chega a 23 anos.

Redação
08 de Maio de 2026
imagem ilustrativa do hantavírus.
País

Dois casos de hantavírus são confirmados no Paraná; outros 11 são investigados

Os pacientes diagnosticados são moradores de Pérola d'Oeste e Ponta Grossa.

Redação
08 de Maio de 2026
Viatura da Polícia Civil estacionada em frente a um prédio com portão gradeado e arcos coloridos na fachada.
País

Bomba caseira explode em pátio de escola do RJ e deixa oito alunos feridos

Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal de Belford Roxo.

Redação
08 de Maio de 2026
Goleiro Bruno
País

Goleiro Bruno é preso no Rio de Janeiro após dois meses foragido

O ex-jogador tinha um mandado de prisão em aberto.

Redação
08 de Maio de 2026
foto de Laís Gabriela Barbosa da Cunha, acusada de esfaquear cabeleireiro em São Paulo.
País

Mulher dá facada em cabeleireiro após ficar insatisfeita com corte de cabelo e é presa em SP

Agressora irá responder por lesão corporal e ameaça.

Redação
06 de Maio de 2026
Uma imagem de câmera de segurança mostra o interior de uma oficina mecânica com vários veículos estacionados, incluindo um carro branco em primeiro plano e uma caminhonete azul ao fundo. No canto esquerdo, o dono é morto a facadas por funcionário.
País

Dono de oficina mecânica é morto a facadas por funcionário no Distrito Federal

Suspeito, que foi preso, teria transtornos mentais e alegou “vingança” como motivação do crime.

Redação
06 de Maio de 2026
Mulher em um evento falando ao microfone, com uma pessoa ao fundo e uma plateia de espectadores atentos.
País

Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio

Registros do discurso da missionária alcançaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Paulo Roberto Maciel*
06 de Maio de 2026
Imagem da médica-veterinária e influenciadora Raylane Diba Ferrari, de 29 anos, que vendeu xampu de cavalo para uso de humanos.
País

Veterinária é presa suspeita de vender xampu de cavalo para uso humano

Raylane Diba Ferrari divulgava produtos nas redes sociais com promessas de benefícios estéticos.

Redação
05 de Maio de 2026