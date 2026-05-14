Quem é Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro preso pela PF

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (14) o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, como parte da 6ª fase da operação Compliance Zero.

Henrique é suspeito de integrar uma organização criminosa que praticava condutas de intimidação, de coerção, de obtenção de informações sigilosas e de invasões a dispositivos informáticos.

Informações divulgadas pelo g1 apontam que ele integrava o chamado "núcleo violento" do grupo, participava de operações financeiras e demandava diversas ações.

Veja também País PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da operação Compliance Zero País Empresa acusa desembargador de ter recebido quadriciclo em troca de decisão no Paraná

Em uma rede social, o perfil de Henrique mostra que ele atuava como diretor presidente do Grupo Multiplar desde o ano 2000. Essa companhia é investigada pela PF por suspeita de manter atividade financeira com o grupo Master.

Além do empresário, a Polícia cumpre outros seis mandados de prisão e 17 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

A PF também determinou ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens.

Investigação

A investigação apura os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, de organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e de violação de sigilo funcional.

Segundo o Estadão, Henrique Vorcaro é suspeito de se beneficiar de desvios do Banco Master, por meio de operações fraudulentas com fundos de investimento. Segundo a PF, o dono do Master tentou esconder R$ 2 bilhões na conta do pai.

Ainda conforme o jornal, Henrique embarcaria nesta quinta (14) para Brasília para visitar o filho na carceragem da Superintendência da PF em Brasília. Daniel Vorcaro foi preso em março, na 3ª fase da operação.

Outras prisões da família Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso em novembro do ano passado na 3ª fase da Operação Compliance zero. Após ele, outros membros da mesma família também foram detidos pela PF por supostamente participarem dos esquemas financeiros do Banco Master. São eles: