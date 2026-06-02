Inscrição automática do Enem 2026: veja quem tem direito e como funciona

Dentre as novidades da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais é a ferramenta de inscrição automática com base nos dados enviados pelas redes de ensino.

O procedimento é exclusivo para estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Após a inscrição, cabe aos inscritos apenas confirmar a participação e selecionar opções como língua estrangeira e recursos de acessibilidade.

Essa atualização faz parte do plano de integrar o Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o objetivo de alcançar a participação de 70% dos concluintes do ensino médio no exame.

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O que o estudante da rede pública deve conferir

Para confirmar a inscrição, é preciso acessar a Página do Participante com uma conta Gov.br e checar as seguintes informações:

Município onde deseja fazer a prova.

Língua estrangeira escolhida, inglês ou espanhol.

Solicitação de atendimento especializado, se necessário.

Pedido de tratamento por nome social, quando aplicável.

Dados pessoais que constam na Página do Participante.

Inscrições e isenção

As inscrições do Enem seguem até esta sexta-feira (5). Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame.

Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho.

Cronograma