Inscrição automática do Enem 2026: veja quem tem direito e como funciona
Procedimento visa alcançar meta de 70% de participação de concluintes da rede pública no exame.
Dentre as novidades da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais é a ferramenta de inscrição automática com base nos dados enviados pelas redes de ensino.
O procedimento é exclusivo para estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública. Após a inscrição, cabe aos inscritos apenas confirmar a participação e selecionar opções como língua estrangeira e recursos de acessibilidade.
Essa atualização faz parte do plano de integrar o Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com o objetivo de alcançar a participação de 70% dos concluintes do ensino médio no exame.
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O que o estudante da rede pública deve conferir
Para confirmar a inscrição, é preciso acessar a Página do Participante com uma conta Gov.br e checar as seguintes informações:
- Município onde deseja fazer a prova.
- Língua estrangeira escolhida, inglês ou espanhol.
- Solicitação de atendimento especializado, se necessário.
- Pedido de tratamento por nome social, quando aplicável.
- Dados pessoais que constam na Página do Participante.
Inscrições e isenção
As inscrições do Enem seguem até esta sexta-feira (5). Os participantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame.
Para os estudantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer o pagamento vai até o dia 10 de junho.
Cronograma
- Inscrições: Até 5 de junho;
- Pagamento da taxa de inscrição: Até 10 de junho;
- Solicitação de tratamento por nome social: Até 5 de junho;
- Solicitação de atendimento especializado: Até 5 de junho;
- Resultado do atendimento especializado: 19 de junho;
- Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho;
- Resultado do recurso: 3 de julho;
- Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.