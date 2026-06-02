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Inscrição para o Enem 2026 termina nesta semana; veja quando

É necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição até 10 de junho

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:16)
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Celular exibindo a tela do app ENEM com a mensagem “Fazer login” e, ao lado, um tablet com o ícone verde em formato de seta e texto “ENEM”, em ambiente escuro.
Legenda: Provas ocorrem nos dias 8 e 15 de novembro.
Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 terminam nesta sexta-feira (5). A data também marca o fim do prazo para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Os interessados em participar do exame devem realizar o cadastro exclusivamente pela Página do Participante. Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br.

Quem não foi contemplado com a isenção, deve realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85 até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.

Para a edição deste ano, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentaram a possibilidade de pré-inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública

O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC. Mesmo com o pré-preenchimento da inscrição, o estudante precisará:

  • confirmar os dados e a participação;
  • indicar o município onde deseja realizar as provas;
  • indicar a língua estrangeira escolhida; e
  • indicar se serão necessários recursos de acessibilidade.

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Confirmação obrigatória e isenção

Todos os inscritos do Enem 2026 precisam obrigatoriamente acessar o sistema para confirmar a participação. Durante este processo de validação, o estudante deve:

  • Escolher a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol);
  • Indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso;
  • Solicitar o uso do nome social, se assim desejar.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica. 

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Cronograma completo do Enem 2026

  • Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho  
  • Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho  
  • Resultado do atendimento especializado: 19 de junho  
  • Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho  
  • Resultado do recurso: 3 de julho  
  • Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro 
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