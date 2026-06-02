Inscrição para o Enem 2026 termina nesta semana; veja quando

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 terminam nesta sexta-feira (5). A data também marca o fim do prazo para solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social.

Os interessados em participar do exame devem realizar o cadastro exclusivamente pela Página do Participante. Para isso, é necessário ter uma conta Gov.br.

Quem não foi contemplado com a isenção, deve realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85 até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.

Para a edição deste ano, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apresentaram a possibilidade de pré-inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC. Mesmo com o pré-preenchimento da inscrição, o estudante precisará:

confirmar os dados e a participação;

indicar o município onde deseja realizar as provas;

indicar a língua estrangeira escolhida; e

indicar se serão necessários recursos de acessibilidade.

Veja também Papo Carreira Quem pode ser treineiro no Enem 2026? Confira regras Papo Carreira UFC abre 1,2 mil vagas para Casas de Cultura Estrangeira; saiba como se inscrever

Confirmação obrigatória e isenção

Todos os inscritos do Enem 2026 precisam obrigatoriamente acessar o sistema para confirmar a participação. Durante este processo de validação, o estudante deve:

Escolher a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol);

Indicar a necessidade de recursos de acessibilidade, se for o caso;

Solicitar o uso do nome social, se assim desejar.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Cronograma completo do Enem 2026