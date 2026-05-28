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Remédio de cachorra é aplicado por engano em braço de tutora em SP; mulher vai à Justiça

Veterinária que aplicou a injeção admitiu o erro à Polícia Civil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Atendimento da clínica onde mulher recebeu injeção por engano.
Legenda: A cachorra estava no colo da tutora no momento da aplicação.
Foto: Reprodução.

A tutora de uma cadela em Vinhedo, no interior de São Paulo, entrou com uma ação na Justiça após ter recebido, por engano, uma injeção com antibiótico que deveria ter sido aplicada no animal. As informações são do g1.

Segundo o processo, o episódio aconteceu em 13 de janeiro de 2024, quando a mulher levou a cachorra Olívia a uma clínica veterinária da cidade, após o animal apresentar dor em uma das patas.

A veterinária responsável pelo atendimento sugeriu a aplicação de medicamentos injetáveis no animal. No entanto, na hora de aplicar, acabou injetando o fármaco no braço da mulher por acidente. A cachorra estava no colo da tutora no momento da aplicação. 

No processo, medicamento injetado foi identificado como enrofloxacino, de uso restrito à animais. A veterinária que aplicou a injeção admitiu o erro à Polícia Civil após o procedimento. 

Ainda conforme a ação, a tutora sentiu dor e ardência no braço logo após a aplicação e procurou atendimento na Santa Casa de Vinhedo, onde recebeu medicação para conter a reação alérgica. Dias depois, ela realizou exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e continuou o tratamento com antibióticos e corticoides em razão do edema formado no braço.

O caso também foi registrado na Polícia Civil. A ocorrência foi classificada como lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar dano.

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Em nota, a Clínica Veterinária Pet Son afirmou que o fato ocorrido foi isolado e disse ter prestado assistência imediata à cliente. Destacou ainda que atua há mais de 13 anos na cidade de Vinhedo sem registros semelhantes.

"Em razão da existência de demanda judicial em andamento, ainda sem que a clínica tenha sido formalmente citada nos autos, e em respeito ao regular andamento processual, a clínica entende não ser adequado antecipar discussões técnicas ou jurídicas sobre o caso neste momento", disse o estabelecimento. 

"A Pet Son reafirma sua confiança na adequada apuração dos fatos pelas vias institucionais competentes e permanece à disposição para os esclarecimentos pertinentes", destacou o comunicado. 

 

 

 

 

 

 

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