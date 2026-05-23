Fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley morre aos 22 anos

O fisiculturista e influenciador Gabriel Ganley morreu neste sábado (23), aos 22 anos. A informação foi compartilhada por uma empresa de suplementos pela qual o jovem era patrocinado.

“Com muita tristeza, nos despedimos do nosso eterno bbzinho, que viveu intensamente e com quem tivemos momentos históricos e inesquecíveis na família Integralmedica”, expressa trecho da nota publicada nas redes sociais da empresa.

O comunicado segue: “Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade.”

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Apenas no Instagram, Gabriel tinha quase dois milhões de seguidores. Sua morte gerou grande comoção entre seus fãs. Em sua última postagem, até o momento desta matéria, havia mais de 23 mil comentários e 321 mil curtidas.

O jovem usava suas redes sociais para compartilhar rotina de exercícios, dicas de alimentação e outros conteúdos relacionados ao fisiculturismo.

“Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, afirma ainda a nota da empresa patrocinadora do atleta.

Não há informações sobre causa da morte ou velório e enterro de Gabriel Ganley.