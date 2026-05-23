Fortaleza x Londrina: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a ser mandante na Série B após três partidas e tem o desafio de enfrentar o Londrina, neste sábado (23), às 18h30, na Arena Castelão, jogo válido pela 10ª rodada da competição. O Tricolor vem de duas derrotas consecutivas: uma para o Ceará por 2 a 1, na última rodada pela Segundona, e para o Sport com o mesmo placar, mas na Copa do Nordeste.

O Leão do Pici está há quatro jogos sem vencer: dois empates e duas derrotas. Só a vitória importa para subir na tabela, já que o Fortaleza está na 5ª colocação, com 15 pontos.

Há uma pressão forte do torcedor no elenco. O grupo passou dez jogos sem perder, mas o revés no Clássico-Rei ativou o modo mais exigente nas arquibancadas. Com mais um resultado e atuação ruim no meio de semana, a cobrança aumentou.

Já o Londrina vem de uma goleada por 4 a 1 contra a Ponte Preta, fora de casa, e o bom resultado aumenta a confiança do elenco. A equipe manteve um jejum de sete jogos sem vencer e quebrou a sequência negativa.

Com o resultado, o Tubarão se manteve na zona de rebaixamento, com oito pontos, e na 18ª colocação. Caso vença, há chances de sair do Z-4, por isso que o grupo vem focado e com esse objetivo importante contra o Fortaleza.

PALPITES

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ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

LEÃO DO PICI PODE TER ATÉ SETE DESFALQUES

O Fortaleza tem três desfalques confirmados e quatro atletas como dúvida para o deulo. Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, ficará fora dos gramados mais uma vez. O treinador foi punido com duas partidas de suspensão, ainda da confusão no duelo contra o Cuiabá, e precisará cumprir a pena diante da equipe paranaense.

O jurídico tricolor tentou o efeito suspensivo, que foi negado pelo STJD. Mais uma vez, o técnico será o auxiliar Estephano Djian. Vale ressaltar que ele já cumpriu uma pena, de forma automática, contra o Juventude, na 3ª rodada da competição.

Acompanhando Carpini com uma punição do STJD, o volante Pierre pegou o gancho de quatro jogos de suspensão, após vermelho no jogo contra o Avaí. Ele cumpriu o primeiro jogo automaticamente contra o Ceará, e estará fora mais uma vez, agora contra o Londrina.

Mailton, lateral-direito, é outro nome fora do jogo. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e vai cumprir a suspensão automática.

Os atletas Mucuri (lateral-esquerdo), Pochettino (meia) e os atacantes Miritello e Luiz Fernando são dúvidas. Carpini, na coletiva pós-jogo no meio de semana, afirmou que todos estavam com limitações físicas e que passariam por avaliações.

Com todos esses problemas, o elenco principal pode passar por mudanças, num misto entre peças titulares e atletas com menos oportunidades de iniciar nos duelos

TUBARÃO TERÁ DESFALQUES E RETORNOS

Rogério Micale, treinador do Londrina, terá como desfalques o zagueiro Wallace, o lateral-esquerdo Kevin e o atacante Gilberto, que estão no departamento médico, e o volante Lucas Marques, que foi expulso contra a Ponte Preta na rodada anterior.

Por outro lado, Iago Lincoln (zagueiro), retorna após cumprir suspensão automática contra a Ponte. Caio e Gabriel Lacerda, por terem se destacado no último jogo, devem permanecer como titulares. Caio retornou a campo após uma cirurgia no joelho esquerdo em julho de 2025.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Brítez, Luan Freitas, Gazal; Welliton, Sasha, Ryan, Prior, Rodriguinho; Paulo Baya, Vitinho. Técnico: Estephano Djian.

Londrina: Kozlinski; André Dhominique, Caio, Gabriel Lacerda e Rafael Monteiro; André Luíz, João Tavares (André Cardoso) e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Rogério Micale.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X LONDRINA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 23/05/26 (sábado)

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Gizeli Casaril (SC)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)