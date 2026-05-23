Flamengo x Palmeiras no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste sábado, 23 de maio
Flamengo e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (23), em partida válida pela 17ª rodada da competição. O jogo será às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
O confronto entre Flamengo x Palmeiras terá transmissão da Sportv e Premiere
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Allan, Jhon Arias e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira.
