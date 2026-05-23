Crato x Itapipoca na semifinal da Série B Cearense: veja horário, onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam no Estádio Mirandão

Legenda: Em casa, Crato enfrenta o Itapipoca na semifinal do Cearense.
Foto: Josimar Segundo/FCF

O primeiro jogo da semifinal da Série B do Campeonato Cearense será neste sábado (23). Crato e Itapipoca se enfretam no jogo de ida a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Mirandão. 

O Crato terminou a primeira fase em segundo do Grupo A, com 15 pontos em oito jogos. Nas quartas, eliminou o Guarany para avançar à semifinal. Já o Itapipoca foi líder da fase classificatória, com a mesma pontuação. Assim, avançou direto para a semifinal.

O jogo decisivo entre as equipes será realizado no próximo domingo (31), a partir das 15h (de Brasília), no Perilo Teixeira.

ONDE ASSITIR

TV Ceará e no Youtube da TVC Esporte
 

ESCALAÇÕES

 

Provável Crato: Diogo Santos (ou Fernando Antunes); Douglas Henrique, Caio Pedro, defensores da base; Carlão (ou Rael), Paulinho P10, Pedro Ian; Agdon, Ewerthon e Valtinho.

Provável Itapipoca: Michael; Yud, Samuel, João Ítalo, Alysson Caucaia; Tadeu, Marllon, Adão; João Gabriel, Carlinhos e Índio Potiguar (ou Romarinho).

 

ARBITRAGEM

  • Árbitro: Léo Simão CBF Elite-CE
  • Assistente 1: Mardônio Ribeiro FCF ESP
  • Assistente 2: Ingrede Santos CBF Elite-CE
 

FICHA TÉCNICA:

  • Crato x Itapipoca
  • Data e hora: 23 de maio, 17h (de Brasília)
  • Local: Mirandão
