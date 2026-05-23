Crato x Itapipoca na semifinal da Série B Cearense: veja horário, onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam no Estádio Mirandão
O primeiro jogo da semifinal da Série B do Campeonato Cearense será neste sábado (23). Crato e Itapipoca se enfretam no jogo de ida a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Mirandão.
O Crato terminou a primeira fase em segundo do Grupo A, com 15 pontos em oito jogos. Nas quartas, eliminou o Guarany para avançar à semifinal. Já o Itapipoca foi líder da fase classificatória, com a mesma pontuação. Assim, avançou direto para a semifinal.
Provável Crato: Diogo Santos (ou Fernando Antunes); Douglas Henrique, Caio Pedro, defensores da base; Carlão (ou Rael), Paulinho P10, Pedro Ian; Agdon, Ewerthon e Valtinho.
Provável Itapipoca: Michael; Yud, Samuel, João Ítalo, Alysson Caucaia; Tadeu, Marllon, Adão; João Gabriel, Carlinhos e Índio Potiguar (ou Romarinho).
- Árbitro: Léo Simão CBF Elite-CE
- Assistente 1: Mardônio Ribeiro FCF ESP
- Assistente 2: Ingrede Santos CBF Elite-CE
- Crato x Itapipoca
- Data e hora: 23 de maio, 17h (de Brasília)
- Local: Mirandão