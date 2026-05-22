Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Galvão Bueno é internado para cirurgia; veja atualização do estado de saúde do narrador

Profissional estará na cobertura da Copa do Mundo de 2026

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:10)
Jogada
Legenda: Galvão Bueno narrou diferentes Copas do Mundo e agora se prepara para sua despedida da TV Globo
Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Galvão Bueno foi internado para uma cirurgia na coluna nesta sexta-feira (22). O narrador e apresentador está no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De aordo com o SBT, o procedimento não vai atrapalhar a participação do profissional na Copa do Mundo. 

Em nota, a emissora informou que Galvão estava com dor causada por uma hérnia de disco. Assim, houve a necessidade de reallizar o procedimento. Ainda de acordo com o STB, o procedimento é programado e não é emergencial. 

A previsão é de que o narrador se recupere entre cinco e sete dias. Logo, o procedimento não impedirá o trabalho do narrador no Mundial de 2026. Galvão viaja no dia 7 de junho para os Estados Unidos, para cobrir o evento. 

VEJA A NOTA COMPLETA DO SBT:


“O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele disse no Galvão FC do dia 18/05, ele estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga. Não é um procedimento complexo, a recuperação é rápida entre 5 e 7 dias e ele vai para os EUA no dia 7 de junho e estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e N Sports como planejado. Qualquer outra informação além destas é especulação."

Assuntos Relacionados

Jogada

Brasil x EUA: público antecipado chega a 22 mil e meta da organização é chegar aos 40 mil

Evento será realizado no dia 9 de junho, terça-feira, no Castelão.

Brenno Rebouças Há 11 minutos
Galvão Bueno narrou diferentes Copas do Mundo e agora se prepara para sua despedida da TV Globo

Jogada

Galvão Bueno é internado para cirurgia; veja atualização do estado de saúde do narrador

Profissional estará na cobertura da Copa do Mundo de 2026

Redação Há 16 minutos
Thiago Carpini fora de uma partida na Série B pela terceira vez

Jogada

Efeito suspensivo é indeferido e Carpini não comanda o Fortaleza contra o Londrina

O auxiliar Estephano Djian é quem deve ficar na borda do gramado mais uma vez

Brenno Rebouças Há 16 minutos
vvvv

Jogada

Ídolo do Ceará, João Marcos analisa fase de Vina: 'Precisa se reinventar que nem Ciel'

Ex-volante do Alvingro participou do Jogada 1º tempo desta sexta-feira

Redação Há 1 hora
Ibrahimovic posa ao lado de Fury em anúncio de luta

Jogada

Ibrahimovic anuncia luta de boxe contra ex-campeão mundial dos pesados Tyson Fury

Anúncio foi feito na conta pessoal de Ibra no Instagram

Redação 22 de Maio de 2026
Seleção mexicana em jogo contra a Bélgica

Jogada

México x Gana: duas seleções da Copa do Mundo 2026 jogam nesta sexta (22); horário e onde assistir

Time mexicano foi o primeiro a concentrar jogadores para a Copa do Mundo 2026

Redação 22 de Maio de 2026