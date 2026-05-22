Galvão Bueno é internado para cirurgia; veja atualização do estado de saúde do narrador

Galvão Bueno foi internado para uma cirurgia na coluna nesta sexta-feira (22). O narrador e apresentador está no hospital Albert Einstein, em São Paulo. De aordo com o SBT, o procedimento não vai atrapalhar a participação do profissional na Copa do Mundo.

Em nota, a emissora informou que Galvão estava com dor causada por uma hérnia de disco. Assim, houve a necessidade de reallizar o procedimento. Ainda de acordo com o STB, o procedimento é programado e não é emergencial.

A previsão é de que o narrador se recupere entre cinco e sete dias. Logo, o procedimento não impedirá o trabalho do narrador no Mundial de 2026. Galvão viaja no dia 7 de junho para os Estados Unidos, para cobrir o evento.

VEJA A NOTA COMPLETA DO SBT:



“O narrador Galvão Bueno está no hospital Albert Einstein para uma cirurgia eletiva na coluna. Como ele disse no Galvão FC do dia 18/05, ele estava sentindo muita dor por conta de uma hérnia de disco antiga. Não é um procedimento complexo, a recuperação é rápida entre 5 e 7 dias e ele vai para os EUA no dia 7 de junho e estará na Copa do Mundo transmitindo os jogos pelo SBT e N Sports como planejado. Qualquer outra informação além destas é especulação."