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Arena Castelão abre mais um setor para amistoso de Brasil x EUA; veja valores

A partida ocorre no dia 9 de junho, terça-feira, como amistoso preparatório para a Copa do Mundo feminina

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:36)
Jogada
Legenda: A atacante Marta, da Seleção Brasileira, foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo
Foto: Loic Venance / AFP

Com 17 mil ingressos vendidos em 24 horas, o jogo entre a Seleção Brasileira feminina e os EUA na Arena Castelão vai ganhar mais um lote para a entrada de torcedores. Além dos anéis inferiores, que foram abertos inicialmente, o setor Superior Central também fica disponível para a comercialização. A nova remesssa começa a ser vendida na tarde desta quinta-feira (21), através da plataforma da Bilheteria Virtual.

Os valores são: R$ 40 (inteira), R$ 30 (meia social, que exige a doação de 1kg de alimento) e R$ 20 (meia). Ao todo, foram vendidos 17.152 ingressos até o momento.

A partida ocorre no dia 9 de junho, terça-feira, às 21h30, e serve como preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. Além disso, é um teste também para Fortaleza/CE, que é uma das cidades-sede.

Marta em campo

Além de apoiar o futebol feminino, a presença no jogo do Brasil também é uma oportunidade para acompanhar de perto a "Rainha" Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo. Com 40 anos, em ação pelo Orlando Pride-EUA, a camisa 10 retorna à Seleção Brasileira após um litígio de quase um ano sem defender a equipe nacional.

A atleta foi convocada pelo técnico Arthur Elias, que chamou 26 nomes, com força máxima, para encarar os EUA. As norte-americanas serão adversárias também no dia 6 do próximo mês, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h (de Brasília).

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