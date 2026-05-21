Vina completa 200 jogos pelo Ceará, é homenageado e recebe confiança do presidente

O meia-atacante Vina foi homenageado após completar 200 jogos pelo Ceará. O clube entregou ao jogador uma camisa alusiva à marca, com o nome do meia e o número 200. A entrega foi feita pelo presidente João Paulo Silva, que ressaltou a confiança em Vina.

“Gostaria de parabenizá-lo e te dar esse reconhecimento. Alcançar a marca de 200 jogos não é fácil. Sei que você sempre honrou essa camisa e vai continuar honrando. Eu acredito muito nisso”, disse o presidente alvinegro.

Vina não foi relacionado pelo técnico Mozart no Clássico-Rei contra o Fortaleza, no último fim de semana, por opção do treinador. O meia tem sido criticado por parte da torcida alvinegra e busca recuperar a confiança do treinador e dos torcedores.

Legenda: Vina é homenageado pelos 200 jogos pelo Ceará Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

Apesar do momento, o meia celebrou a marca expressiva. Vina está em sua segunda passagem pelo Ceará, tendo retornado ao clube ao longo da temporada 2025. Ele projeta alcançar marcar ainda mais significativas com a camisa alvinegra.

Mais um sonho realizado com essa camisa. Desde o dia em que cheguei aqui, falei que queria fazer história. A gente sabe que a história é construída assim. E para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra. Eu sempre, desde o primeiro dia, sempre honrei, sempre vou honrar essa camisa com comprometimento. E estou muito feliz por essa marca e, se Deus permitir, que venham muito mais. Estamos juntos. É ‘nóis’, Nação. Vina Meia do Ceará

O meia vive a expectativa de ser relacionado para o próximo jogo do Ceará na Série B, que será disputado no sábado (23), contra o Novorizontino. O Vovô embarca para o interior de São Paulo na tarde desta quinta-feira (21).