Do interior do Brasil para a Copa: conheça as menores cidades que revelaram convocados da Seleção

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, realizada na última segunda-feira (18), evidencia a diversidade geográfica do futebol brasileiro. Entre os 26 nomes chamados pelo treinador italiano, alguns nasceram em municípios pequenos, longe dos grandes centros do país.

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira terá convocados de todas as cinco regiões do Brasil em uma edição de Mundial. Ao todo, 21 municípios aparecem na lista final, com representantes de Acre, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Entre os destaques, cinco cidades com menos de 150 mil habitantes conseguiram revelar jogadores presentes na relação oficial para da Copa, assim como já tinha ocorrido em outros momentos.

Confira os menores municípios representados:

Itapitanga-BA

Com pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2022, o município do sul da Bahia é a terra natal do zagueiro Bremer. Localizada a cerca de 430 km de Salvador, Itapitanga conquistou emancipação política em 1959, quando deixou de pertencer a Ilhéus.

Bicas-MG

Na Zona da Mata mineira, Bicas revelou o lateral Danilo. Conhecida pelo Santuário Ecológico da Água Santa, a cidade tem 13.978 habitantes, de acordo com o IBGE, e fica a aproximadamente 290 km de Belo Horizonte.

Canela-RS

Destino turístico da Serra Gaúcha, Canela é conhecida por pontos como a Cascata do Caracol, o Parque da Ferradura e a Catedral de Pedra. O município, com cerca de 45 mil habitantes, é onde nasceu o zagueiro Ibañez, convocado para sua primeira Copa do Mundo.

Açailândia-MA

O Maranhão terá um representante em Copa do Mundo pela Seleção Brasileira pela primeira vez. O lateral Wesley nasceu em Açailândia, município de aproximadamente 110 mil habitantes localizado a 565 km de São Luís. A economia local é marcada pelo setor agroindustrial e pela atividade siderúrgica.

Catanduva-SP

Com cerca de 120 mil habitantes, Catanduva aparece como um dos principais polos do noroeste paulista. A cidade, que fica a aproximadamente 385 km da capital, é a terra natal do lateral Alex Sandro, convocado para mais uma edição de Copa do Mundo.