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Fortaleza tem quatro dúvidas para jogo contra o Londrina

Os times se enfrentam no próximo sábado (23), na Série B

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:57)
Jogada
Legenda: O atacante Luiz Fernando é uma das possíveis baixas do Fortaleza
Foto: Kid Júnior / SVM

O técnico Thiago Carpini revelou que o Fortaleza tem quatro dúvidas para o jogo contra o Londrina no próximo sábado (23), pela Série B. Em coletiva, após a derrota para o Sport pela Copa do Nordeste, o comandante pontuou que o elenco está no limite, com quatro titulares em observação.

“Uma hora, a conta ia chegar. O Pochettino saiu com incômodo, Luiz Fernando com incômodo, Maurício (Mucuri) com incômodo, então alguns atletas estão fisicamente no limite, como foi o caso do Miritello, que está jogando também com uma lesão que tirou ele do jogo em Florianópolis (com o Avaí), e agora ele está com desconforto e veio para o sacrifício no jogo de hoje, então rapidamente eu já te falei quatro jogadores muito importantes (que podem não jogar). A gente tá há dois meses só jogando, viajando e recuperando. Não consegue treinar, então precisa ser efetivo, eles precisam se concentrar melhor, eu preciso dar mais informação, mas eu não consigo treinar, então uma hora eu falei que a conta iria chegar, nós não temos elenco para jogar todas essas competições”.
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Deste modo, o lateral-esquerdo Mucuri, o meia Pochettino e os atacantes Luiz Fernando e Miritello serão avaliados antes do próximo compromisso. Nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, apenas o centroavante argentino ficou em campo, enquanto os demais foram substituídos contra o Sport.

Escalação do Fortaleza

A situação física se intensificou quando Carpini definiu o time titular tricolor. Ao repetir a formação, pelo excesso de partidas em curto intervalo, o grupo sentiu fisicamente, com o surgimento de lesões.

Em caso de necessidade de mudanças, a expectativa é de que nomes como o meia Rodriguinho e os atacantes Vitinho e Wellinton possam ganhar mais espaço. Na tabela de classificação, o Leão surge na 5ª colocação, com 15 pontos, enquanto a equipe catarinense é o 18º, no Z-4, com oito.

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