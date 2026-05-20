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Brasil x EUA: amistoso no Castelão já tem 13 mil torcedores confirmados

O anel superior do Castelão deverá ser liberado caso alcance a marca de 18 mil ingressos vendidos

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 20:48)
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Legenda: Brasil enfrentará Estados Unidos em dois amistosos seguidos
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

No primeiro dia de vendas de ingressos para o amistoso entre as seleções femininas de Brasil e Estados Unidos, quase 13 mil pessoas garantiram presença no Castelão para o dia 9 de junho.  A parcial é desta quarta-feira (20).

O número supera em quase 10 mil as vendas para o primeiro duelo entre as mesmas seleções que acontecerá em São Paulo três dias antes, na Arena do Corinthians.

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Houve fila online para a compra dos bilhetes logo que a venda foi aberta. A expectativa é que todo o anel inferior seja preenchido e se o número chegar aos 18 mil lugares vendidos, partes do anel superior deverão ser abertas.

Os valores dos bilhetes vão  de R$20 a 140 reais. Também haverá meia-entrada social. O torcedor deverá levar 1kg de alimento não perecível ao estádio. Os portões vão abrir duas horas antes do início da partida.

Fortaleza será uma das oito cidades-sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e deverá receber seis partidas. Será a primeira vez que um país da América do Sul vai receber a competição.  

 
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