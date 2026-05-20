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Conheça os jogadores que podem estrear na Copa do Mundo de 2026

Veja atletas que podem disputar a Copa do Mundo pela primeira vez e virar destaque em 2026

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:16)
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Legenda: Danilo defende o Botafogo e será um dos estreantes da Copa.
Foto: Vitor Silva/BFR

A Seleção Brasileira terá uma seleção de estreantes na Copa do Mundo. Da lista dos 26 convocados por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), 11 nunca disputaram o mundial. Atletas dos três setores do campo serão opção para o treinador italiano. Confira a lista. 

ESTREANTES EM COPAS DO MUNDO

Meio-campo

  • Danilo Santos (Botafogo)

O baiano de 25 anos defende o Botafogo e volta a colocar o clube na lista dos convocados. Desde 2014, quando o goleiro Jefferson foi chamado, que um atleta da equipe não entrava na lista. Formado no Bahia, ele passou pela Jacuipense, atuou no Palmeiras, chegou ao Nottingham Foresta até vestir a camisa da Estrela Solitária.

Ataque

  • Endrick (Lyon)

Endrick foi emprestado ao Lyon mas pertence ao Real Madrid. Ele tem oito gols e sete assistências vestindo a camisa do time francês. O atleta formado nas categorias de base do Palmeiras deixou a equipe alviverde muito cedo após ser negociado com o clube espanhol. Veja mais aqui.

  • Igor Thiago (Brentford)

O atacante foi revelado pelo Cruzeiro e tem chamado atenção no time inglês. O centroavante também tem passagem pelo futebol da Bulgária e da Bélgica. Ele entrou em campo pela Canarinho nos amistosos contra a França e a Croácia. Veja mais aqui.

  • Rayan (Bournemouth)

Rayan é cria do Vasco e se profissionalizou no time carioca em 2024. O atacante foi negociado com o Bournemouth ano passado. Com o time inglês, já são cinco gols e duas assistências. Veja mais aqui.

  • Luiz Henrique (Zenit)

O atacante do Zenit foi revelado pelo Fluminense e teve passagem rápida pela Europa. Depois, veio para o Botafogo e conquistou o Brasileiro e a Libertadores pela equipe carioca em 2024. Ele tem 13 partidas pela seleção, onde balançou as redes duas vezes e deu três assistências.

  • Matheus Cunha (Manchester United)

Em grande fase no clube inglês, o atacante paraibano foi formado no Coritiba. Conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de 2020. No entanto, apareceu como profissional no futebol europeu e atualmente é uma das principais peças do time de Michael Carrick.

Defesa

  • Ibañez (Al-Ahli)

O zagueiro de 27 anos atuou nos amistosos diante da Croácia e da França e chamou atenção da comissão de Ancelotti. O atleta foi revelado pelo Fluminense, foi vendido para a Atalanta, passou pela Roma e foi para o futebol árabe em 2023. Veja mais aqui.

  • Wesley (Roma)

O lateral é cria do Flamengo. Ele ganhou espaço no cenário europeu após se transferir para a Roma. É uma das opções de renovação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa deste ano.

  • Léo Pereira (Flamengo)

O jogador é um dos nomes da defesa rubro-negra nas últimas temporadas. O jogador de 30 anos foi formado no Athletico-PR e tem passaens pelo futebol norte-americano até chegar ao clube carioca.

  • Douglas Santos (Zenit)

Douglas Santos tem 32 anos e tem se destacado no Zenit, time que defende desde a temporada 2019/20. No futebol brasileiro, ele atuou no Atlético-MG e, com a seleção brasileira, tem cinco partidas. 

  • Gabriel Magalhães (Arsenal)

O defensor de 28 anos deve ser um dos titulares de Ancelotti. Ele já tem 17 jogos e um gol com a Seleção. O paulistano é titular do Arsenal e foi revelado pelo Avaí.

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. O Brasil estreia no dia 13, diante do Marrocos. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C.

Este será o primeiro Mundial da Fifa realizado em três países: Canadá, Estados Unidos e México. Ao todo, serão disputados 104 partidas com a participação de 48 seleções.

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