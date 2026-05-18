Arena Castelão recebe iluminação da Seleção Brasileira em dia de convocação para a Copa 2026

A Arena Castelão se iluminou com as cores da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (18), data em que Carlo Ancelotti anunciou a lista com os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo de 2026. O estádio, que é um dos maiores do país, recebeu jogos da Canarinho no Mundial de 2014 e, em 2017, também será palco da Copa feminina.

A Copa do Mundo terá início no dia 11 de junho. A seleção brasileira estreia no dia 13, quando enfrenta o Marrocos. A competição será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

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Legenda: Arena Castelão iluminada com as cores do Brasil. Foto: Silvio Jr/Sesportece