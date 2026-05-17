Melk é decisivo pelo Ceará no Clássico-Rei com gol e assistência: 'Sonho realizado'

O meia Melk foi decisivo pelo Ceará no Clássico-Rei ao marcar o primeiro gol do Vozão e conceder uma assistência para o segundo gol, de Júlio César. O garoto de 19 anos, revelado na base do Vovô, comemorou a atuação contra o Fortaleza, dizendo ser um sonho realizado.

"O peso é enorme em estar marcando um gol em um Clássico, e dando uma assistência. É um sonho sendo realizado. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, pelos meus companheiros, pela minha família que está sempre me apoiando. É isso, agora vamos comemorar bastante que sábado tem outro jogo", disse ele, já projetando o duelo com o Novorizontino, no dia 23, às 16 horas, fora de casa pela 10ª rodada da Série B.

Melk afirmou que a mudança tática do técnico Mozart foi decisiva para a virada no 2º tempo:

"O professor Mozart mudou a tática, pois no 1º tempo não estavamos conseguindo. Mas ele mudou e Graças a Deus deu certo", disse ele.