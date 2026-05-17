Guarani de Juazeiro vence, se mantém na Série B Cearense e rebaixa o Caucaia
Equipes se enfrentaram pelo playoff do rebaixamento
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:37)
O Guarani de Juazeiro venceu o Caucaia por 2x1 neste domingo (17), no estádio Raimundão, e se manteve na Série B do Campeonato Cearense. O jogo foi válido pelo playoff do rebaixamento, rebaixando o Caucaia para a Série C.
A Raposa Metropolitana saiu na frente aos aos 18 do 1º tempo com Lucas Pacu, mas o Leão do Mercado virou com gols de Wilson aos 4 e Cacá, 35 do 2º tempo.
Outra vaga
O outro jogo do playoff do rebaixamento da Série B será entre Barbalha x Atlético, no Inaldão, na quinta-feira (21), às 19 horas.
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