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Lucas Sasha desabafa após derrota do Leão e tabu mantido: 'É mais um golpe duro'

Leão sofreu a virada do Ceará no 2º tempo e foi derrotado no Clássico pela Série B

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 23:00)
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Legenda: Lucas Sasha lamentou a derrota do Fortaleza no Clássico para o Ceará
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O volante Lucas Sasha desabafou após a derrota do Fortaleza para o Ceará por 2x1 de virada pela 9ª rodada da Série B, que quebrou a invencibilidade do Leão de 10 jogos na temporada e manteve o tabu de 15 jogos do clube sem vencer o Vovô.

"A gente vinha em uma sequência muito boa e perante a esse tabu que estamos vivendo, cai muito mal. Claro que não apaga os 10 jogos de invencibilidade que tínhamos, o que a gente vem fazendo na temporada. Mas não deixa de ser um clássico, eu não vou aqui passar pano, e falar que é só mais um jogo, porque não é. A gente está devendo isso, devendo para nossa torcida", disse ele, em entrevista à ESPN após o jogo.

Apagão no 2º tempo

Lucas Sasha afirmou que o time sofreu um apagão no 2º tempo e foi derrotado.

"Fizemos um primeiro tempo bom, mas futebol é assim, um mínimo de desatenção, 15 minutos do 2º tempo de apagão, a gente toma a virada. Agora mais uma vez é aceitar o golpe e continuar trabalhando".

Pediu desculpas

Por fim, ele pediu desculpas para o torcedor após a derrota e manutenção do tabu.

"Tem muito campeonato pela frente, estamos no começo, não é o fim do mundo. Mas temos que admitir que estamos devendo, pedir desculpas para a torcida porque pela grandeza do Fortaleza, ter um tabu tão grande desse jeito". 

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