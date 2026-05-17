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Richardson, Vina e Pedro Henrique fora do Clássico-Rei; veja escalação do Ceará

O trio foi barrado dos relacionados pelo técnico Mozart

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:48)
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Legenda: Richardson, Vina e Pedro Henrique estão entre os jogadores mais experientes do elenco do Ceará
Foto: divulgação / Ceará | Thiago Gadelha / SVM | KidJúnior / SVM

O técnico Mozart, do Ceará, decidiu não relacionar três dos atletas mais experientes do elenco alvinegro para o Clássico-Rei: o volante Richardson, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique. Por opção da comissão técnica, o trio não participa do duelo com o Fortaleza neste domingo (17), às 18h30, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileiro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Diário do Nordeste. Vale ressaltar que Pedro Henrique e Vina estavam ao lado do treinador durante a coletiva em que o zagueiro Éder realizou um pronunciamento em nome do grupo de jogadores "chamando a responsabilidade" para o momento sem resultados da equipe.

Apesar disso, nenhum foi utilizado na última quarta-feira (13), quando o Vovô venceu o Atlético-MG no tempo normal, na Arena Castelão, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado da 5ª fase da Copa do Brasil. Vina, inclusive, ficou fora de três partidas consecutivas nas últimas semanas sob justificativa de um "trabalho específico de recondicionamento".

A reportagem apurou que tendência é que escalação desse duelo seja repetida logo mais: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luiz Otávio e Fernando; Julio César, Dieguinho e João Gabriel; Melk, Fernandinho e Gustavo Prado.

Em campo, o time chega pressionado, sem vencer há quatro rodadas na Série B. No momento, é o 14º colocado, com 10 pontos, enquanto o Fortaleza é o 4º, com 15.

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