Athletico-PR x Flamengo no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste domingo, 17 de maio
Athletico-PR e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (17), em partida válida pela 16ª rodada da competição. O jogo será às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Athletico-PR x Flamengo terá transmissão do Sportv e Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Athletico-PR
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jádson, Felipinho e Mendoza; João Cruz, Bruninho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De la Cruz, Saul e Carrascal; Luiz Araújo, Samu Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim
FICHA TÉCNICA
Athletico-PR x Flamengo
Data e hora: 17 de maio, às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, em Curitiba