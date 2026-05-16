Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bia Haddad perde na estreia em Estrasburgo e deixa o top 100 mundial

Brasileira perdeu por 6/4 a 6/2 contra a chinesa Shuai Zhang.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: A próxima competição dela será em 24 de maio.
Foto: Shutterstock/Juarez Santos.

A tenista Bia Haddad teve um mal desempenho contra a chinesa Shuai Zhang, neste sábado (16), no WTA 500 de Estrasburgo (FRA), e está fora do top 100 mundial pré-Roland Garros. É a primeira vez que ela deixa o ranking mundial desde 2021.

Com o placar final de 6/4 contra 6/2, em 1h19 de confronto, Bia perdeu nos sets diretos nesta que foi a 14ª derrota dela em 18 jogos nesta temporada.

No total, houve apenas 46% de aproveitamento por parte da brasileira, enquanto Zheng teve 61%.

Veja também

teaser image
Jogada

Polícia Militar do Ceará comemora 191 anos com 4ª edição da Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu

teaser image
Jogada

Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo

A semana também foi amarga para Bia no WTA 125 de Paris. Na última terça-feira (12), ela perdeu para a francesa Diane Parry por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e deixou a campanha logo na primeira rodada.

Atualmente, a paulista treina com Martinez Comet após o fim da parceria de seis anos com Rafael Paciaroni. Segundo a ESPN, o apoio do técnico espanhol deve seguir até o torneio de Wimbledon, como experiência. 

O próximo compromisso de Haddad é em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que começa no próximo domingo, dia 24 de maio. Ela terá como adversárias a alemã Eva Lys ou a australiana Talia Gibson.

Assuntos Relacionados
Tenista em destaque usando boné branco com o logo da Asics e camiseta azul, em pose frontal sob iluminação de estúdio e fundo escuro, com o emblema do patrocinador visível no uniforme.

Jogada

Bia Haddad perde na estreia em Estrasburgo e deixa o top 100 mundial

Brasileira perdeu por 6/4 a 6/2 contra a chinesa Shuai Zhang.

Redação Há 37 minutos
Montagem de fotos com Tom Barros, Neymar, Falcão, Romário

Jogada

Seleção Brasileira: 10 maiores polêmicas em convocações para Copas do Mundo

O Diário do Nordeste selecionou as 10 maiores polêmicas ao longo da história das Copas do Mundo em convocações do Brasil

Gustavo de Negreiros e Tom Barros Há 2 horas
jogadores

Jogada

Floresta x Amazonas pela Série C: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes se enfrenam no Estádio Domingão, em Horizonte

Redação 16 de Maio de 2026

Jogada

Neymar faz último jogo antes da convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo 2026

Camisa 10 do Santos deve entrar em campo para enfrentar o Coritiba, pela Série A, no domingo

Crisneive Silveira 16 de Maio de 2026
Palmeiras e Cruzeiro

Jogada

Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste sábado, 16 de maio

Redação 16 de Maio de 2026
Chelsea e Manchester City

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 16 de maio de 2026

Liuê Góis 16 de Maio de 2026