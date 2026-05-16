Bia Haddad perde na estreia em Estrasburgo e deixa o top 100 mundial

A tenista Bia Haddad teve um mal desempenho contra a chinesa Shuai Zhang, neste sábado (16), no WTA 500 de Estrasburgo (FRA), e está fora do top 100 mundial pré-Roland Garros. É a primeira vez que ela deixa o ranking mundial desde 2021.

Com o placar final de 6/4 contra 6/2, em 1h19 de confronto, Bia perdeu nos sets diretos nesta que foi a 14ª derrota dela em 18 jogos nesta temporada.

No total, houve apenas 46% de aproveitamento por parte da brasileira, enquanto Zheng teve 61%.

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A semana também foi amarga para Bia no WTA 125 de Paris. Na última terça-feira (12), ela perdeu para a francesa Diane Parry por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2) e deixou a campanha logo na primeira rodada.

Atualmente, a paulista treina com Martinez Comet após o fim da parceria de seis anos com Rafael Paciaroni. Segundo a ESPN, o apoio do técnico espanhol deve seguir até o torneio de Wimbledon, como experiência.

O próximo compromisso de Haddad é em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, que começa no próximo domingo, dia 24 de maio. Ela terá como adversárias a alemã Eva Lys ou a australiana Talia Gibson.