O fim do namoro de Virgínia e Vinícius Jr. chamou atenção nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (15), mas quem pensava que as especulações sobre o motivo do término ficariam sem espaço, está muito enganado. Na internet, seguidores da influenciadora, do jogador e até publicações já citam o nome de uma suposta pivô.

Entenda como começou

A modelo Day Magalhães foi a primeira a ser lembrada após a divulgação da notícia sobre o fim. Segundo o portal R7, ela teria sido a causadora do primeiro término do casal, que rompeu antes mesmo de oficializar o relacionamento.

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Não demorou também para que Day Magalhães utilizasse as redes sociais para publicar uma indireta. Após ter o nome citado em diversos posts, ela começou a manhã divulgando imagens em um voo, tomando champanhe.

"Meu dia hoje começou com champanhe", escreveu. Até o momento, entretanto, não se sabe se o fim do namoro realmente ocorreu após uma traição.

Os comentários de publicações antigas de Day Magalhães citam Vinícius Jr. "Onde você acha que ele corre quando a Virgínia está no Brasil, a Day tem paciência e tolerância", escreveu uma seguidora.

Nas redes, fãs do antigo casal citam que Day teria se mudado recentemente para Madri, na Espanha, com o objetivo de acompanhar a rotina do jogador de perto.

Até a publicação deste texto, Virgínia ainda não se pronunciou sobre as especulações.