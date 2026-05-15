Término de Virgínia e Vini Jr repercute na imprensa internacional

O término do relacionamento da influenciadora Virgínia e do jogador Vini Jr se alastrou pelas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados desta sexta-feira (15), chegando a repercutir na imprensa internacional.

A revelação foi noticiada por jornais estrangeiros e sites independentes, seja em portais esportivos ou naqueles com foco em notícias de celebridades.

"O astro brasileiro do futebol Vinícius Júnior teria ficado abalado com o término de seu relacionamento com Virginia Fonseca, depois que ela confirmou o fim do namoro por meio de uma publicação nos stories do Instagram", escreveu o portal nigeriano Asaba Metro.

O término também foi destaque na página "Live Here We Go", que é ligada ao jornalista esportivo italiano Fabrizio Romano, conhecido mundialmente por antecipar transferências e bastidores do futebol europeu.

A página reproduziu trechos da mensagem publicada pela influenciadora, em que ela diz ter vivido a relação intensamente e que prefere encerrar ciclos quando algo deixa de fazer sentido.

No Tribuna, editora internacional de esportes on-line, a declaração da empresária brasileira confirma que a decisão foi tomada por ela. "Eu sempre vou me permitir viver", destacou o portal no título da matéria.

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Fim do namoro

Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira (15), o fim do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.

Em comunicado publicado nos stories do Instagram, Virginia afirmou que se entregou ao relacionamento "sem criar barreiras" e destacou que seguirá se permitindo viver novas experiências.

"Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação", escreveu.

A influenciadora não detalhou o motivo do término, mas deu a entender que a relação não fazia mais sentido.

"Ao longo da vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer", disse.

A empresária disse ainda torcer pela felicidade e sucesso do jogador. "Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha", afirmou.