Caldeirão do Mion deste sábado (30) terá a grande final do ‘Dupla do Brasil’

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (30) traz ao público a grande final do "Dupla do Brasil". As três duplas que chegaram a esta etapa se enfrentarão cantando um medley contendo primeiro um sucesso de outro gênero e, na sequência, um grande clássico da música sertaneja.

Para avaliar Ashley e Paixão, Priscila e Luana ou Peddro Henrique e Luciano, o júri será composto pelo produtor Eduarto Pepato, a apresentadora do “Circuito Sertanejo”, Marina Fábris e a jornalista e apresentadora especializada em música, Kenya Sade.

A dupla Maiara e Maraisa será a atração musical da semana e prometem apresentar os maiores sucessos da carreira como “90/10” e “Quem sente saudade sou eu”. Elas também ficarão a cargo de auxiliar na avaliação dos competidores.

Além do troféu do "Dupla do Brasil", de uma música original produzida por Pepato, e das participações no programa "Viver Sertanejo" e na novela "Coração Acelerado", a dupla campeã vai se apresentar no "Circuito Sertanejo".

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Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (30)?

Neste sábado (23), o "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 15h, logo após o programa Ceará 360º.

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.