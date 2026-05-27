Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

Anitta terá "papel central e inédito" na terceira temporada do "Estrelas da Casa", previsto para estrear em agosto deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela Globo, durante o "Primetime" da emissora no Rio2C.

Desta vez, o programa testará um novo formato, com grupos, e o público poderá acompanhar todas as etapas de criação, desenvolvimento e lançamento dos artistas.

Em vídeo apresentado durante o evento, Anitta confirmou que estará se "envolvendo um pouquinho mais" no reality.

"Programa que já amo, sempre assisti, e fiz algumas participações nas últimas temporadas. Desta vez, estarei me envolvendo um pouquinho mais. Estamos aprofundando essa parceria. [...] Vou ter muito a acrescentar, muito a ajudar essa galera que quero ver bombar quando sair do programa", comentou a cantora.

Veja também Zoeira Anitta tem melhor estreia de um álbum latino feminino no Spotify em 2026 É Hit Anitta anuncia show de 'Equilibrivm Tour' em Fortaleza no mês de agosto

Sobre o programa

O "Estrelas da Casa" é um reality show original da Globo, apresentado por Ana Clara e produzido por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aída Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.