Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

A artista confirmou no Rio2C que estará diretamente envolvida no reality show.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 20:00
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Legenda: Anitta foi confirmada na terceira temporada de "Estrelas da Casa".
Foto: Jhuan Martins/Globo.

Anitta terá "papel central e inédito" na terceira temporada do "Estrelas da Casa", previsto para estrear em agosto deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (27) pela Globo, durante o "Primetime" da emissora no Rio2C. 

Desta vez, o programa testará um novo formato, com grupos, e o público poderá acompanhar todas as etapas de criação, desenvolvimento e lançamento dos artistas.

Em vídeo apresentado durante o evento, Anitta confirmou que estará se "envolvendo um pouquinho mais" no reality.

"Programa que já amo, sempre assisti, e fiz algumas participações nas últimas temporadas. Desta vez, estarei me envolvendo um pouquinho mais. Estamos aprofundando essa parceria. [...] Vou ter muito a acrescentar, muito a ajudar essa galera que quero ver bombar quando sair do programa", comentou a cantora.

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Sobre o programa

O "Estrelas da Casa" é um reality show original da Globo, apresentado por Ana Clara e produzido por Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, com direção geral de Aída Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

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