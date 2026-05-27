Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

A cantora Demi Lovato anunciou um show extra em São Paulo. A produtora Live Nation Brasil divulgou, nesta quarta-feira (27), que o show está marcado para dia 15 de setembro. A apresentação acontecerá três dias de após sua participação no Rock in Rio.

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Esse show integra a turnê "It’s Not That Deep", que é uma nova era da artista, e será realizado no Suhai Music Hall, no bairro Jurubatuba.

Os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira (28), a partir das 10h, através do site da Ticketmaster Brasil.

Confira o preço dos ingressos

As vendas contam com ingressos em diferentes setores:

Pista: R$ 245,00 (meia) e R$ 490,00 (inteira)

R$ 245,00 (meia) e R$ 490,00 (inteira) Pista Premium: R$ 395,00 (meia) e R$ 790,00 (inteira)

R$ 395,00 (meia) e R$ 790,00 (inteira) Mezanino 2º Piso: R$ 420,00 (meia) e R$ 840,00 (inteira)

R$ 420,00 (meia) e R$ 840,00 (inteira) Camarote 2º Piso A/B: R$ 435,00 (meia) e R$ 870,00 (inteira)

R$ 435,00 (meia) e R$ 870,00 (inteira) Camarote 1º Piso A/B: R$ 445,00 (meia) e R$ 890,00 (inteira)

O parcelamento pode ser feito em até 3x sem juros. A venda presencial ocorre no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.