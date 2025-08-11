Demi Lovato se reúne com Jonas Brothers e canta hits de 'Camp Rock' em novo show

A cantora Demi Lovato surpreendeu o público presente no show de estreia da nova turnê do grupo Jonas Brothers, nesse domingo (10), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao lado dos músicos, ela cantou dois hits dos filmes "Camp Rock", da Disney: "This is Me" e "Wouldn't Change a Thing".

Camp Rock foi um dos principais sucessos do Disney Channel

Essa é a primeira vez em 17 anos que os artistas se reúnem para performar canções dos filmes. Nos anos 2000, a duologia "Camp Rock" se tornou um dos principais sucessos do Disney Channel, impulsionando a carreira de Demi e dos Jonas.

@diariodonordeste "This is Me" 🤩 I A cantora Demi Lovato surpreendeu o público presente no show de estreia da nova turnê do grupo Jonas Brothers, nesse domingo (10), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao lado dos músicos, ela cantou dois hits dos filmes "Camp Rock", da Disney. Essa é a primeira vez em 17 anos que os artistas se reúnem para performar canções dos filmes. Nos anos 2000, a duologia "Camp Rock" se tornou um dos principais sucessos do Disney Channel, impulsionando a carreira de Demi e dos Jonas. Na ficção, a cantora e o músico Joe Jonas interpretavam Mitchie e Shane, um casal cuja relação na ficção refletia uma ligação verdadeira fora das câmeras. A reunião entre os artistas se tornou um dos principais assuntos comentados no X (antigo Twitter) nessa segunda-feira (11), com muitos fãs celebrando o acontecido. ♬ som original - Diário do Nordeste

Na ficção, a cantora e o músico Joe Jonas interpretavam Mitchie e Shane, um casal cuja relação na ficção refletia uma ligação verdadeira fora das câmeras. No documentário sobre a vida de Demi, "Simply Complicated", ela revelou que se apaixonou por Joe durante as filmagens do filme.

Reunião dos artistas viralizou

A reunião entre os artistas se tornou um dos principais assuntos comentados no X (antigo Twitter) nessa segunda-feira (11), com muitos fãs celebrando o acontecido. "Me fez relembrar a melhor época da Disney", comentou um fã. "Eles vivem no meu coração", disse outro.

Também nesse ano, os Jonas Brothers vão estrelar um especial de Natal do Disney+, com o título "Jonas Brothers Christmas Movie". A direção ficará por conta de Jessica Yu (Quiz Lady), com produção dos próprios Brothers.