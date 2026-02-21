Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

A morte da influenciadora digital Bianca Dias, de 27 anos, causou comoção nas redes sociais e ganhou repercussão até fora do País. A jovem faleceu na sexta-feira (20), em Guarujá, no litoral de São Paulo. A confirmação foi feita pela irmã, Kety Dias, por meio de uma homenagem publicada na internet.

“Essa foi nossa última foto juntas. E eu jamais imaginei que ela carregaria tanto significado”, escreveu.

Segundo informações divulgadas pela família, Bianca estava em recuperação de uma cirurgia realizada há cerca de 20 dias. Ela sofreu um mal súbito em casa, foi socorrida por familiares e levada para atendimento médico, mas não resistiu. De acordo com o jornal O Globo, a causa da morte foi embolia pulmonar.

O caso também foi destaque na imprensa britânica. O tabloide The Sun noticiou que Bianca teria passado por um procedimento estético, sem detalhar qual, e classificou o episódio como “tragédia da beleza”. O veículo afirmou ainda que a influenciadora chegou a procurar atendimento hospitalar após apresentar sintomas no período pós-operatório.

Quem era Bianca Dias

Natural de Mauá, na Grande São Paulo, Bianca acumulava quase 60 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava conteúdos voltados para moda e lifestyle. Em novembro de 2025, ela esteve em Londres e publicou registros em pontos turísticos da cidade. Em seu perfil, mantinha a frase: "viver sem pressa e com propósito".

O corpo da influenciadora foi sepultado ontem, em Mauá. Bianca deixa duas filhas, Beatriz e Lavínia.