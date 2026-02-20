Jovem cearense descobre dentro do avião que estava indo para Paris e reação viraliza nas redes

O que era para ser uma viagem a São Paulo se transformou em um dos momentos mais emocionantes da vida de Mariana Lima. A jovem só descobriu que o destino real era Paris quando já estava dentro do avião, e o piloto fez um anúncio especial que mudou tudo. O vídeo da reação viralizou nas redes sociais e tem emocionado internautas.

VEJA VÍDEO:

“Prepare o coração porque este voo está levando você diretamente para a cidade luz, Paris”, anunciou o comandante, arrancando incredulidade e muitos sorrisos da adolescente.

A surpresa foi cuidadosamente planejada pela mãe, Cinthia Queiroz, que conseguiu manter o segredo até o último segundo.

Veja também Zoeira Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo' Zoeira Eric Dane gravou entrevista final para ser exibida após sua morte e deixou mensagem às filhas

“Consigo guardar bem os segredos, então não foi uma tarefa difícil. Mas ela sempre perguntava para onde iríamos. A única coisa que falei era que iríamos para São Paulo. Meu filho caçula ficou me perguntando bem mais que ela; ele tem 7 anos. Ele até falou para ela que achava que iríamos para o Paraguai, pois me perguntou a primeira letra do destino e eu disse que começava com P. Mas em nenhum momento ela desconfiou. Ela apenas confiou em mim e sabia que poderia ir tranquila”, contou.

Segundo Cinthia, a viagem era um sonho antigo da filha. Mariana sempre deixou claro que preferia uma experiência especial a uma tradicional festa de 15 anos.

“Ela já tinha manifestado o desejo de conhecer, pois sempre deixou claro que gostaria de fazer uma viagem em vez de festa de 15 anos. Ela acha Paris linda, cheia de significado, de história. O significado mais especial dessa viagem é nossa companhia. Um momento único de viagem somente mãe e filha, onde podemos nos divertir, conversar e conhecer lugares novos juntas”.

Em choque com a surpresa

A reação da adolescente foi de puro choque. “Ela ficou em choque e envergonhada também. Ela não acreditava! Por isso a reação dela ao falar: 'mentira!'.

Eu havia dito que não teríamos condições financeiras de viajar para fora do país nesse momento. Mas, depois que descemos do avião, ela pulou muito, se emocionou e me agradeceu muito! Ficou sem acreditar”, relatou a mãe.

Mais do que uma viagem internacional, o presente carrega uma mensagem importante. “A principal mensagem é a de que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, pois se nos dedicarmos, nos esforçarmos, certamente iremos conseguir. Outra coisa muito importante é a educação financeira. Ela viu que abdicamos de muitas coisas por um objetivo maior”.

Mãe e filha embarcaram no Brasil no dia 16 de fevereiro, chegaram à capital francesa no dia 17 e ainda estão aproveitando a experiência juntas. Enquanto isso, o vídeo do anúncio surpresa segue emocionando milhares de pessoas.