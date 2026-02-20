Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

Ator ganhou reconhecimento internacional com o personagem Dr. Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:55)
Zoeira
Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Legenda: Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES AMÉRICA DO NORTE / Getty Images via AFP/ Divulgação.

O ator Eric William Dane, falecido na tarde de quinta-feira (19), nasceu em San Francisco, nos Estados Unidos. Criado na fé judaica da mãe, chegou a realizar a cerimônia de bar mitzvah. Aos sete anos, perdeu o pai, que morreu após um ferimento de bala autoinfligido. Durante a adolescência, estudou na Sequoia High School, em Redwood City, e depois na San Mateo High School, onde se formou em 1991. No ensino médio, integrou o time principal de polo aquático.

A decisão de seguir a carreira artística veio após participar de uma montagem escolar da peça *All My Sons*, de Arthur Miller. A experiência no palco marcou o início de uma trajetória que ganharia projeção nacional nos anos seguintes.

 Principais produções de Eric Dane:

  • Grey's Anatomy (2006–2012; 2021)
  • X-Men: The Last Stand
  • Marley & Me
  • Valentine's Day
  • Burlesque
  • Bad Boys: Ride or Die
  • The Last Ship
  • Euphoria
  • Countdown

Dane iniciou a carreira com participações em séries de televisão nas décadas de 1990 e 2000, incluindo o papel recorrente de Jason Dean em Charmed. No cinema, teve sua primeira grande aparição em "He Basket" e também atuou em produções como "Zoe, Duncan, Jack & Jane", "Sol Goode", "Feast" e "Open Water 2".

O reconhecimento internacional veio com o personagem Dr. Mark Sloan em "Grey's Anatomy". Inicialmente escalado para uma participação especial no episódio "Yesterday", da segunda temporada, o ator foi efetivado no elenco regular a partir da terceira temporada após a repercussão positiva do público. O papel consolidou a imagem dele na televisão e ampliou oportunidades no cinema.

Entre 2014 e 2018, protagonizou a série "The Last Ship", interpretando o capitão Tom Chandler. Mais recentemente, viveu Cal Jacobs em "Euphoria" e o agente especial do FBI Nathan Blythe na série "Countdown", da Amazon Prime Video.

Casamento e filhos

Casou-se com a atriz Rebecca Gayheart em 29 de outubro de 2004. O casal teve duas filhas. Em fevereiro de 2018, Gayheart entrou com pedido de divórcio após 14 anos de casamento, citando diferenças irreconciliáveis. Em março de 2025, ela solicitou a rejeição do processo, após sete anos de separação.

Em junho de 2011, o ator deu entrada em um centro de tratamento na Califórnia para tratar dependência de medicamentos prescritos, desenvolvida após uma lesão, conforme noticiado pelo Los Angeles Times.

Em abril de 2025, Dane anunciou que havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Os primeiros sintomas surgiram no início de 2024. Em junho de 2025, ele já havia perdido completamente o uso do braço e da mão direitos e, em outubro do mesmo ano, passou a utilizar cadeira de rodas em tempo integral.

Assuntos Relacionados
Kim Raver escreveu uma homenagem para Eric Dane nas redes sociais.
Zoeira

Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Intérprete de Mark Sloan, o “McSteamy”, foi homenageado por colegas de elenco e pela produção da série.

Redação
Há 21 minutos
Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Zoeira

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

Ator ganhou reconhecimento internacional com o personagem Dr. Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'.

Redação
Há 54 minutos
Montagem de personagens de grandes produções cinematográficas, destacando a guerreira Mulan com sua espada, Cleópatra em seu traje dourado majestoso e o protagonista de Tenet em um terno cinza elegante. A composição contrasta diferentes épocas e estilos visuais, unindo o épico histórico e o moderno em uma apresentação vibrante de figurinos icônicos.
Zoeira

Relembre filmes caros que deram prejuízo, mas foram indicados ao Oscar

Lista de produções que foram mal de bilheteria, mas conseguiram ser reconhecidas na premiação, inclui épicos, biografia e ficção científica.

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas.
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.

Redação
Há 2 horas
Eric Dane.
Zoeira

Eric Dane, de 'Greys Anatomy', morre aos 53 anos

Ator enfrentava Esclerose Lateral Amiotrófica.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?
Zoeira

Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Brother veterano tem o poder de mandar um participante direto à berlinda neste domingo (22).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Jonas venceu a sexta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Final da Prova do Líder BBB 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach vence prova e é sexto líder do BBB 26

Final da Prova do Líder foi uma dinâmica de arremesso.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a sexta Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e força.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bad Bunny à esquerda durante apresentação no Superbowl e Gabriela à direita.
Zoeira

Quem é a mulher apontada como namorada de Bad Bunny que o acompanha no Brasil?

Gabriela Berlingeri acompanha o porto-riquenho na turnê pelo Brasil.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista
Zoeira

Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista

Filme terá um tablet como vilão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Imagem da Juliana Paes falando em entrevista.
Zoeira

Vitória da Viradouro faz viralizar relato emocionante de Juliana Paes sobre pedido do pai

Após 17 anos longe da Sapucaí, atriz voltou ao posto de rainha de bateria e relembrou conversa marcante antes da morte do pai.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ana Paula conversou com Milena e Samira sobre atitude de Babu.
Zoeira

Climão no BBB 26: Ana Paula critica postura de Babu após troca de quarto

Veterana e aliadas estranham comportamento do brother depois da Festa do Líder.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto do ex-casal se beijando.
Zoeira

Vivi Wanderley reage a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Influenciadora se manifestou após ex citar “trauma” ligado à harmonização facial durante conversa no reality.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
A escola Unidos de Padre Miguel é uma das concorrentes que estão na disputa.
Zoeira

Apuração da Série Ouro 2026: confira horário e onde assistir ao vivo

Disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas trabalhando com câmera de filmagem em um set de gravação, um delas conversando com o outro, ambiente interno.
Zoeira

Quanto custou a produção de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar 2026

Produção brasileira teve recursos públicos e privados divididos entre quatro países.

Paulo Roberto Maciel*
19 de Fevereiro de 2026
Babu fez a mudança de quarto na madrugada desta quinta-feira (19).
Zoeira

Babu Santana troca de quarto no BBB 26: 'Discussão desnecessária'

Ator decidiu mudar de ambiente para evitar conflitos e anunciou novo ponto de encontro com aliados.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos reúne imagens de divulgação dos filmes 'Emília Pérez', 'Conclave' e 'Anora', com destaque para os intérpretes Karla Sofía Gascón, Ralph Fiennes e Mikey Madison. A composição destaca expressões intensas e figurinos detalhados.
Zoeira

Relembre a lista de quem ganhou o prêmio Bafta 2025

Premiação que é considerada um dos termômetros do Oscar acontece neste domingo, 22.

João Gabriel Tréz
19 de Fevereiro de 2026
Marcelo Pretto encontra-se intubado e sob sedação.
Zoeira

Marcelo Pretto, do Barbatuques, é internado em estado gravíssimo

Músico conhecido como Mitsu enfrenta quadro delicado após complicações da diabetes.

Redação
19 de Fevereiro de 2026