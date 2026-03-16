Depois de receber uma série de relatos de avistamentos da psicóloga Vitória Figueiredo Barreto nas regiões de Brightlingsea e Bradwell-on-Sea, na Inglaterra, a Polícia de Essex decidiu abrir um canal online para receber informações que possam levar ao paradeiro da cearense. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (17) — 13º dia das buscas.

"Desde que Vitória foi dada como desaparecida, temos recebido forte apoio da população de Essex, o que resultou em uma quantidade significativa de informações repassadas. Para garantir que esse fluxo continue, criamos um portal para que as informações possam ser relatadas diretamente às equipes envolvidas nas buscas", informou o órgão.

Para a detetive Anna Granger, que está à frente das investigações, a abertura do canal possibilita que a Polícia analise rapidamente as informações recebidas. "Gostaria de apelar novamente a qualquer pessoa que acredite ter visto Vitória, seja nas áreas de Brightlingsea ou Bradwell-on-Sea, que relate esses avistamentos diretamente à Polícia", pediu.

Nesta segunda-feira (16), equipes especializadas continuaram a procura em terra, mar e litoral e seguiram investigando relatos de avistamentos ainda não confirmados.

Nossas equipes de busca cobriram uma área realmente significativa nas últimas duas semanas, incluindo alguns ambientes extremamente desafiadores. Esta é uma investigação que continua a evoluir dia a dia, e estou ciente de que os parentes de Vitória ainda têm muitas perguntas, mas prometo que todas as pessoas envolvidas neste trabalho estão fazendo tudo o que podem para fornecer essas respostas". Anna Granger Detetive

O site desenvolvido pelas autoridades britânicas questiona se o informante conhece ou não Vitória e se sabe a localização atual da cearense. Também pergunta quando e onde a mulher foi vista pela última vez e possibilita o envio de fotos e vídeos de câmeras de segurança.

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Entenda o caso

Vitória tem 30 anos e está desaparecida desde o último dia 3 de março. Ela estava na Universidade de Essex, onde a professora Liliane Além-Mar leciona, mas não apareceu no horário e no local combinado para retornar para casa com a amiga.

O que se sabe é que, naquele dia, a cearense tomou um ônibus para Brightlingsea, onde, em tese, nunca esteve, e entrou em um pequeno barco a remo. De lá, navegou cerca de 100 metros até outro trecho da costa, onde tentou entrar em uma embarcação maior, movida a motor, mas não conseguiu.

Foram encontrados a bolsa e o laptop da cearense. Policiais e voluntários fazem as buscas na região.