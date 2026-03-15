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Polícia encontra laptop de psicóloga desaparecida no Reino Unido, diz jornalista

Buscas por Vitória Figueiredo Barreto chegam ao 12º dia neste domingo (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto de Vitória Barreto, cearense desaparecida.
Legenda: Vitória Barreto foi vista pela última vez perto de uma universidade britânica.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O laptop da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, desaparecida em Brightlingsea, no Reino Unido, desde o dia 3 de março, foi encontrado pela polícia.

A informação foi divulgada pela jornalista Patrícia Nielsen, brasileira baseada na Inglaterra, nas redes sociais neste sábado (14).

No Instagram, a profissional escreveu: "11º dia de buscas. A família foi informada pela polícia de que o laptop de Vitória foi encontrado. Infelizmente, Vitória segue desaparecida".

Em seguida, Patrícia falou sobre a procura da conterrânea. "A família, amigos e voluntários passaram o sábado ajudando nas buscas", descreveu ela ao publicar um mapa com marcações onde os envolvidos nas buscas estiveram.

Na última vez em que Vitória foi vista, ela deixava a Universidade de Essex e embarcou em um ônibus, às 13h do dia 3, segundo as autoridades policiais. 

O que se sabe sobre o caso

Vitória viajou do Ceará ao Marrocos com o objetivo de comparecer a um congresso de Psiquiatria Social. Em fevereiro, seguiu para Londres, onde permaneceu na casa de um primeiro colega, dessa vez aguardando a chegada de Liliane, uma amiga brasileira, no país, para seguir para Southend-on-Sea.  

Liliane, que estava no Brasil, retornou ao Reino Unido entre o fim de fevereiro e o início de março. As duas se encontraram em Londres e, de lá, seguiram para Southend-on-Sea.

Já na cidade, Vitória viajou pela primeira vez, no dia 2 de março, para Colchester, cidade da Universidade de Essex, onde a amiga trabalha como professora universitária. 

Nas buscas pela brasileira, a polícia e a família encontraram uma bolsa branca que ela carregava a tiracolo com a inscrição "people over profit" ("pessoas acima do lucro", em tradução livre do inglês). O item foi achado próximo à Copperas Road, em Brightlingsea, por um morador da região, na tarde da segunda-feira (9).

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