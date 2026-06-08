De bicicletas compartilhadas a app de ônibus: conheça programa de mobilidade prometido pelo Eusébio

Com um crescimento urbano acelerado nos últimos anos, o município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ceará, inicia o processo de reorganização dos espaços públicos com foco em oferecer mais acessibilidade, possibilidade de locomoção por modais ativos e na reestruturação da mobilidade urbana.

Em 2025, a cidade fechou o ano entre os municípios cearenses que apresentam urbanização superior a 90%, conforme o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE). Com a quarta maior densidade demográfica do Estado, Eusébio já apresenta problemas de mobilidade urbana como longos engarrafamentos, conflitos, sinistros de trânsito e ausência de calçadas.

Na última terça-feira (26), a Prefeitura lançou o programa de ações sustentáveis e planejadas com objetivo de implantar soluções para o trânsito, transporte público, arborização e segurança viária. O documento “Eusébio em Movimento” reúne estudos técnicos, dados estatísticos e incentivo à participação popular.

Entre as novidades propostas estão: sistema de bicicletas e patinetes elétricos compartilhados, arborização de ciclovias e padronização de calçadas. Segundo o secretário de Infraestrutura do município, Samuel Dias, as ações deverão ser implementadas ainda este ano dentro da reurbanização do centro de Eusébio.

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Já outras iniciativas como a implementação de um aplicativo de ônibus, reestruturação das linhas e melhorias do ponto de parada deverão acontecer apenas em 2027, uma vez que exigem estudo mais aprofundados e fontes de financiamento, explica o secretário.

O programa surge em um contexto de expansão acelerada da cidade metropolitana, que tem ganhando habitantes principalmente das classes A e B e se tornado uma espécie de ‘subúrbio americano’ . Entre os Censos de 2010 e 2022, Eusébio registrou a 2ª maior taxa de crescimento geométrico da população (4,06% ao ano).