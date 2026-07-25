TJCE lança edital com 50 vagas para casamento comunitário em Fortaleza; veja como participar

A cerimônia vai acontecer nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), em setembro.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 10:48
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Legenda: Inscrições vão até 14 de agosto.
Foto: Divulgação / TJCE.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) vai dar início às inscrições para um novo casamento comunitário, em Fortaleza. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas para casais em situação de hipossuficiência.

Os interessados devem comparecer à sede do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), no bairro Cambeba, a partir da próxima segunda-feira (27), para efetuar a inscrição.

O casal deve ser maior de idade e comparecer junto ao local. Serão efetuadas inscrições até o limite do total de vagas previstas.

A celebração será realizada nos jardins da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), em 23 de setembro de 2026, às 18h.

Quais documentos levar?

Todas as pessoas devem realizar a inscrição portando um documento de identificação com foto e CPF.

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Também é necessário apresentar comprovante de residência em Fortaleza, declaração de hipossuficiência econômica acompanhada da documentação comprobatória.

O casal também precisa apresentar a seguinte documentação de duas testemunhas maiores de 18 anos: identificação com foto, CPF e comprovante de residência em nome de cada uma.

Orientação para pessoas solteiras, divorciadas ou viúvas

Pessoas solteiras terão que estar com a certidão de nascimento em dia.

Divorciadas(os) precisam de certidão de casamento com averbação do divórcio, a certidão formal de partilha ou certidão que comprove sua inexistência.

Já viúvas(os) devem ter certidão de casamento com averbação do óbito do cônjuge. Todas as certidões devem ser atualizadas e emitidas há no máximo 90 dias.

>>> Veja o edital completo

Serviço

Inscrições para casamento comunitário em Fortaleza

Local: Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima s/n – Cambeba – Fortaleza/CE – CEP: 60822-25.

Datas de 27 de julho a 14 de agosto.

Quanto: Gratuito.

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