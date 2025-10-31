A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)
Decisão responderia a um apelo da comunidade universitária e é motivada pelo repúdio ao "genocídio em curso" na Faixa de Gaza
Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)
O uso da rede e da hidroterapia deve ser restrito ao ambiente hospitalar e não devem ser executados em casa, uma vez que há risco de quedas e asfixias
Guilherme Barros e Marcos Antônio Vieira cursam Engenharia da Computação na UFC Quixadá e desenvolveram o projeto em apenas quatro dias
Estão disponíveis 879 vagas tanto para o semestre inicial como para teste de nível
Tecnologia cearense é voltada para o tratamento de queimaduras e de outras condições
A economia do cuidado entrou no debate político brasileiro recentemente; mulheres puxam demandas e mudanças
A construção foi pauta de encontro entre Camilo e o senador Cid Gomes (PSB) em Brasília, na última terça-feira (1°)