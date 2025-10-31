Diário do Nordeste
Fachada da Universidade Federal do Ceará. É um prédio antigo que mescla as cores branco e salmão e localizado num espaço com jardim.

Papo Carreira

Universidades e institutos federais do CE terão 356 novas vagas para professor e técnico

A maior parte das vagas é destinada à Universidade Federal do Ceará (UFC)

Redação 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra prédio da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza.

Ceará

UFC rompe acordo de intercâmbio com universidade de Israel

Decisão responderia a um apelo da comunidade universitária e é motivada pelo repúdio ao "genocídio em curso" na Faixa de Gaza

Carol Melo 08 de Outubro de 2025
Foto externa do campus da UFC em Itapajé, com gramado e duas alunas com mochilas caminhando

Ceará

Drones ambientais e inclusão social: UFC usa IA para iniciativas de educação, assistência e inovação

Nicolas Paulino 20 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Bebê em rede, dentro de unidade neonatal

Ceará

Bebês prematuros internados que dormem de rede têm mais chances de ganhar peso, diz pesquisa da UFC

O uso da rede e da hidroterapia deve ser restrito ao ambiente hospitalar e não devem ser executados em casa, uma vez que há risco de quedas e asfixias

Gabriela Custódio 13 de Agosto de 2025
Estudante da UFC Quixadá Guilherme Barros

Ceará

Estudantes cearenses são premiados por plataforma que usa IA para auxiliar diagnóstico médico

Guilherme Barros e Marcos Antônio Vieira cursam Engenharia da Computação na UFC Quixadá e desenvolveram o projeto em apenas quatro dias

Luana Barros 31 de Julho de 2025
Casa de Cultura Britânica, uma das Casas de Cultura Estrangeira da UFC

Papo Carreira

UFC abre inscrições para seleção de novos alunos para Casas de Cultura nesta segunda (21)

Estão disponíveis 879 vagas tanto para o semestre inicial como para teste de nível

Redação 20 de Julho de 2025
Imagem mostra, à esquerda, uma pele de tilápia sendo tratada por um pesquisador para ser usada como curativo e, à direita, foto ilustrativa de como deverá ser o curativo biológico feito de pele de tilápia que será disponibilizado nas farmácias

Ceará

Curativo de pele de tilápia deve ser comercializado em cerca de três anos, diz pesquisador

Tecnologia cearense é voltada para o tratamento de queimaduras e de outras condições

Carol Melo e Matheus Facundo 11 de Julho de 2025
Mulher idosa deitada em uma cama hospitalar, coberta com lençóis brancos, em um quarto simples. Ao lado dela, uma cuidadora sorridente, usando óculos e vestido estampado, segura a mão da idosa com carinho. Ao fundo, há uma prateleira vermelha com objetos decorativos e uma pequena cômoda com remédios e produtos de higiene. O ambiente transmite cuidado e acolhimento.

PontoPoder

O que a política tem feito para reverter o desamparo de mulheres que trabalham como cuidadoras

A economia do cuidado entrou no debate político brasileiro recentemente; mulheres puxam demandas e mudanças

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
Camilo ao lado de Elmano

PontoPoder

Camilo diz que MEC trabalha para viabilizar novo hospital universitário em Sobral

A construção foi pauta de encontro entre Camilo e o senador Cid Gomes (PSB) em Brasília, na última terça-feira (1°)

Bruno Leite e Bergson Araujo Costa 05 de Julho de 2025
