A Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou processo seletivo com 31 vagas para a contratação de Professor Visitante para a carreira de Magistério Superior.

As oportunidades são para diferentes centros de estudo nos campi da UFC em Fortaleza e Sobral, com salários que podem chegar até R$ 22 mil. Das vagas ofertadas, 18% serão reservadas para pessoas negras, e 6% para candidatos com deficiência.

Veja a distribuição de vagas por setor:

Vagas para Campus da UFC em Fortaleza:

Centro de Ciências - 5 vagas;

Centro de Ciências Agrárias - 3 vagas;

Centro de Humanidades - 3 vagas;

Centro de Tecnologia - 8 vagas;

Faculdade de Medicina - 4 vagas;

Pró-Reitoria de Inovação e Relações Interinstitucionais - 5 vagas;

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 1 vaga.

Vagas para Campus da UFC em Sobral:

Curso de Medicina - 3 vagas.

Valor do salário

A remuneração será de acordo com a categoria da vaga, sendo no valor de R$ 12.862,13 para Jovem Doutor, R$ 18.085,19 para Junior, R$ 20.343,37 para Pleno, e R$ 22.377,72 para Sênior.

O prazo de validade da seleção será de um ano, prorrogável apenas uma vez por igual período, a critério da Universidade.

O edital com o período de inscrição e todas as informações será divulgado pela UFC no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).